Zet maar aan: zoetsappige kerstfilms zijn goed voor je mentale gezondheid

De streamingsdiensten staan vol met mierzoete, Amerikaanse kerstfilms en ook op televisie is er in deze periode elke dag wel eentje te zien. In al deze films worden twee mensen op een onverwachte manier verliefd, redden ze de kerst of herinneren ze zich weer wat deze dagen echt belangrijk is. Hoewel we echt wel doorhebben hoe onrealistisch en voorspelbaar deze films zijn, blijven we fan en blijven we kijken.

Voorspelbare kerstfilms

Waarom kunnen we geen genoeg krijgen van deze films? Volgens de Amerikaanse gedragswetenschapper Pamela Rutledge neemt de verhaallijn van kerstfilms ons mee op een emotionele reis die vooral in de kerstperiode met veel drukte en stress erg welkom is en we steeds weer opnieuw willen ervaren. Het voelt goed om familietradities (die uiteindelijk goed aflopen) te zien in films.

De wetenschapper licht toe: “Het menselijk brein houdt van patronen en de voorspelbaarheid. Die voorspelbare verhaallijnen die gebaseerd zijn op de standaardpatronen die we uit sprookjes kennen, bieden troost omdat het leven ineens heel eenvoudig lijkt.” Dat is vooral in deze periode van het jaar heel erg welkom.

Mentale gezondheid

Door het onrealistische van deze films, van de verhaallijn tot de manier waarop de film is gemaakt, is het meteen duidelijk dat het doel van de film is om even te ontsnappen aan de realiteit. Daardoor kunnen we dat ongeloof heel snel loslaten en genieten van de film. En dat is nog goed voor onze mentale gezondheid ook. Door de emoties samen met de hoofdrolspelers te ervaren, voelen we ons na het kijken van de film optimistischer en veerkrachtiger. Daardoor kunnen we beter tegen stress en angst.

Bron: Nbcnews.com