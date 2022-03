Zieke Willibrord Frequin denkt aan de dood: “Zoveel pijn heb ik”

Hij liet kort geleden weten dat het einde van zijn leven nadert en dat hij euthanasie overweegt. “Weet je wat ik af en toe denk? Dat ik maar dood was. Zoveel pijn heb ik dan.”

Willibrord Frequin over de dood

Op de meeste dagen komt Willibrord zijn stoel of bed niet uit, zo slecht voelt hij zich. Hij heeft een agressieve vorm van de ziekte, waardoor Willibrord lichamelijk snel aftakelt en hij niet weet hoe lang hij nog te leven heeft. Aan Art vertelt hij dat hij ‘nu al’ euthanasie mag doen. “Maar hoe dichterbij het komt, des te meer stel ik het toch weer uit. Want je wil toch niet dood.”

Volgens Willibrord, die brozer dan ooit oogt, zitten er dagen tussen waarop hij voor euthanasie openstaat. Hij voelt zich dan zo ziek, zo ontregelt en uitgeput. “Dan denk ik: het zou een zegen zijn om nu de pijp uit te gaan. Moet je nagaan dat ík dat zeg.”

(Klein)kinderen

Maar dan zijn er nog zijn kinderen en kleinkinderen. Willibrord is zo trots op hen. Zij zijn de reden dat hij doorgaat. “Dan zie ik mijn dochter binnenkomen, of mijn kleinkind, en dan denk ik: laat ik er nog maar even mee wachten.” Hij is bang dat hij zijn kinderen tekort heeft gedaan in hun jeugd, omdat hij vaak afwezig was door zijn werk. “Ik maak me altijd zorgen dat ik er niet genoeg voor de kinderen geweest ben.”

Onlangs is de biografie van Willibrord verschenen. Daarin onthult Catherine Keyl dat ze stapelverliefd op hem was.