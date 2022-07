Zien! Deze reclames met BN’ers waren populair in de jaren tachtig en negentig

De jaren tachtig was felle kleuren, de walkman en het cassettebandje, Clearasil, Gloria Vanderbilt parfum, Monchhichi-aapjes, Oilily, rollerskates en de jaren negentig was het decennium van de diskman, de Gameboy, de grungelook, MSN, plateauzolen. Maar het was ook de tijd dat reclames nog iconisch waren mét rolletjes voor menig bekende Nederlander van jong tot oud.

Laat je even onderdompelen in de jaren tachtig en negentig met deze reclames.

Toch voordeliger

Johnny Kraaijkamp sr. en Rijk de Gooijer waren al twee decennia een beroemd duo toen ze in de jaren tachtig het kledingmerk C&A nog populairder maakten met hun grappige commercials.

Ook Johnny Kraaijkamp jr. speelde in vele reclames, maar de reeks die hij voor verzekeraar RVS in de jaren negentig maakte, is misschien wel zijn bekendste werk in dat genre. “Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even?”

Geen bommetje

De oudere acteur Peer Mascini zal altijd herinnerd worden door de zeer populaire reclames voor Melkunie waarin hij in de jaren negentig de hoofdrol speelde. Vooral door de uitspraak “Ik heb nog zo gezegd: geen bommetje!”

Deze BN’ers begonnen in een reclame

Actrice Angela Schijf was er al vroeg bij. Haar eerste rolletjes had ze zelfs al vanaf vierjarige leeftijd in reclamespots, zoals voor Dreft, Barbie en De Efteling.

Bart de Graaff was voordat hij programmamaker en omroepbaas bij BNN werd te zien in commercials voor het koekjesmerk Bichoc. De zin “Zeg maar nee, dan krijg je er twee”, werd daarna overal gebruikt.

Herken je deze knapperd nog? Presentatrice Froukje de Both introduceerde in de reclame voor beschuitmerk Rusk een term die ingeburgerd raakte: “Daar zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten.”

Renate Gerschtanowitz had een modellencarrière en toen ze nog Verbaan heette was ze eind jaren negentig in deze leuke bierreclame te zien. Biertje?!

Bron: YouTube