Eerder al, afgelopen najaar, gingen er wilde geruchten rond over Amalia die stage zou lopen in Los Angeles. Libelle’s royaltyexpert Rick Evers had daar toen al een ander idee bij. “Los Angeles ligt misschien niet zo heel erg voor de hand, Silicon Valley daarentegen wel. Amalia heeft een brede interesse en wil zich breed oriënteren. Ze heeft er weinig over losgelaten, maar heeft wel gesproken over ‘heel gave bedrijven’, dan zit je in deze hightechregio wel goed, met bedrijven als Apple, Oracle en Netflix”, aldus Rick Evers.

Speculaties

De RVD wilde destijds niets loslaten en daar is volgens Rick een goede reden voor: “Er is afgesproken dat prinses Amalia in alle rust haar tussenjaar moet kunnen invullen. Dat speculeren helpt daar niet bij, liet een woordvoerder me weten.”

Tóch een update

Maar inmiddels komt de RVD dus tóch met een update over Amalia’s tussenjaar naar buiten. Ze blijkt stage te lopen bij het Oranjefonds: “De prinses van Oranje was vandaag bij de pitchdag van sociale initiatieven voor het vijfde Groeiprogramma van het Oranje Fonds en vorige week met haar ‘collega’s’ in de tuin van het Oranje Fonds in Utrecht. Een deel van haar tussenjaar vult de prinses in met een stage bij het Oranje Fonds en vrijwilligerswerk bij andere organisaties”, schrijft de RVD bij een foto op Instagram.

Verder benadrukken ze hun eerdere statement: “Het tussenjaar van de prinses van Oranje is privé. Zij hoopt dan ook dat zij dit werk in alle rust en beslotenheid kan doen.” We hopen dat Amalia het naar haar zin heeft bij haar stage!

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst, Instagram.