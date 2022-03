Zien: het allerlaatste weerbericht van Piet Paulusma

Het was de laatste keer dat je hem zijn kenmerkende uitsmijter ‘oant moarn’ hoorde zeggen.

Piet Paulusma

Piet was maar liefst 37 jaar weerman. Hij begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fryslân. Eerst alleen op de radio, later was hij ook dagelijks op tv te zien. In 1996 brak hij door op landelijke televisie bij SBS6. Hij bracht jarenlang bij Hart van Nederland een weerbericht vanaf steeds weer een andere locatie in Nederland. Daar ontstond ook zijn beroemde uitspraak ‘oant moarn’, wat ‘tot morgen’ in het Fries betekent.

Laatste keer op radio en tv

Het is heel gek om te beseffen dat Piet Paulusma afgelopen vrijdag nog op NPO Radio 5 het weer van zijn eigen sterfdag voorspelde. “Zolang het nog ging, wilde hij door met werken”, vertelde Jan Slagter. Donderdag presenteerde Piet bij Omroep Max voor het laatst op televisie.

Piet was al geruime tijd ziek, maar hij koos ervoor om zijn ziekte niet met de rest van Nederland te delen. Hij overleed zondag in het ziekenhuis in Leeuwarden. Eerder dat weekend ging de toestand van de weerman hard achteruit.

Piet Paulusma sluit #TijdvoorMAX af met het weerbericht.



Morgen zijn we er weer. Graag tot dan! pic.twitter.com/HQMpsubLaS — Tijd voor MAX (@tijdvoormax) 17 maart 2022

Piet Paulusma in Libelle

In 2018 sprak Libelle hem nog. “Ik voel me Fries, ik ben Fries en ik ben trots op Friesland. Toen SBS6 me in 1996 een baan aanbood en vroeg of ik in het westen wilde komen wonen, zei ik: ‘Als ik moet verhuizen, wil ik de baan niet.’” vertelde hij toen. Ook al is hij weerman, hij is nooit ‘weerziek’. “Ik houd van warmte, van de zon, van heerlijk tot laat in de tuin zitten met een biertje, maar mijn humeur wordt niet bepaald door de kleur van de lucht. Ik geniet elke dag, van de kleinste dingen.”

Benieuwd naar het hele interview? Je leest het hier.

Bron: AD