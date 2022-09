ZIEN: het schitterende nieuwe interieur van Frans Bauer

Het was een uitdagend jaar voor de Bauertjes. De verbouwing van hun huis duurde niet alleen maanden, ze organiseerden ’t ook nog eens helemaal zelf. Voor Frans en Mariska geen hulp in de vorm van een leger klusjesmannen, ze staken zelf de handen uit de mouwen. Afgelopen januari kreeg Mariska bovendien een herseninfarct. Hoewel ze daar niets ernstigs aan heeft overgehouden, is de nasleep wel degelijk pittig te noemen – voor het hele gezin.

Waar het klokje thuis tikt...

Het gezin Bauer woont al twintig jaar in hetzelfde huis in Fijnaart. En met veel plezier. “Ik heb hier heel veel fijne momenten gehad. Daarom wilden we hier ook graag blijven wonen”, aldus Frans tegen RTL Boulevard. Vandaar dat ze kozen voor een verbouwing in plaats van een verhuizing. Eén van de belangrijkste onderdelen van de verbouwing: de keuken.

Twee vaatwassers voor de Bauertjes

“Dit is Mariska’s droomkeuken”, vertelt een trotse Frans. In het ontwerp is rekening gehouden met de enorme gezinsuitbreiding van de Bauers; alle kids zijn inmiddels namelijk aan de vrouw. “Dus dat is een drukte van jewelste hiero.” Mariska voegt toe: “Ik heb ook twee vaatwassers. Ik vind het zelf echt heel erg mooi geworden, dus ik ben er heel blij mee.” Benieuwd naar het eindresultaat van De Verbauing? Beelden vind je hier.

Nog nooit zoveel gehuild

Het was dit jaar zoals gezegd niet alleen rozengeur en maneschijn voor de familie Bauer. Afgelopen januari werd Mariska plotseling getroffen door een herseninfarct. “Ik dacht: dat komt nooit meer goed”, vertelt ze over hoe ze er destijds aan toe was. “Ik had een scheve mond, mijn arm deed het niet, ik moest ondersteund worden als ik naar de wc ging, ik sleepte met mijn been… Je denkt echt: ja, wat is dit? Alsof je in een slechte droom terecht bent gekomen.” Volgens Frans was het een emotionele tijd. “We hebben echt nog nooit zo veel gehuild als we in die week hebben gedaan”, zegt hij. “Dit gun je echt niemand.”

Aan de betere hand

Gelukkig is Mariska weer aan de betere hand. “Ik ben gewoon blij dat ik er nog ben”, zegt ze, al is ze nog niet helemaal de oude. “Alles is nog wel heel snel vermoeiend, het is snel te veel. Van buiten gaat het allemaal goed, van binnen ben ik helemaal verrot.” Prikkelverwerking is door het infarct een stuk zwaarder geworden. “Alles wat je ziet, ruikt en hoort is een prikkel. Dat gaat allemaal door je hersenen heen. En bij mij is gewoon een deel van mijn hersenen dood”, legt ze uit. “Maar het gaat goed. Ik voel me goed en ik ben blij met alles zoals het nu gaat.”

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: RTLBoulevard