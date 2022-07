Zien: Kate overhandigt tennistrofee in déze opvallende outfit

Hoe veel mensen ken jij die – nota bene aan het begin van de zomer, met nog maar een minimaal kleurtje op de huid – wegkomen met een felgekleurde, kanariegele jurk? Wij niet veel. Hertogin Kate flikte het tijdens de Wimbledon-finale, die dit weekend in Londen plaatsvond.

Oud, maar goud

Na afloop van de pot tussen Elena Rybakina en de uit Tunesië afkomstige Ons Jabeur overhandigde Kate op het Centre Court van Wimbledon de winnaarstrofee aan die eerste. Ze trok voor deze gelegenheid een ‘oudje’ uit de kast; een felgele Roksanda jurk tot over de knie. Je kent ‘m misschien nog van eerder dit jaar in Jamaica, toen de hertogin met haar man een koninklijke tour door de Cariben deed. Ze combineerde haar elegante ensemble op Wimbledon met een witte clutch en bijpassende pumps met gouden detail.

LONDON, ENGLAND - JULY 09: Catherine, Duchess of Cambridge gives the Venus Rosewater Dish trophy to Elena Rybakina of Kazakhstan during the podium ceremony after winning the Women's Singles Final Match against Ons Jabeur of Tunisia during day thirteen of The Championships Wimbledon 2022 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 09, 2022 in London, England. (Photo by Shi Tang/Getty Images) Beeld Getty Images

LONDON, ENGLAND - JULY 09: Catherine, Duchess of Cambridge attends the Women's Singles Final at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 09, 2022 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage) Beeld WireImage

Mooi geel is niet lelijk

De oplettende kijker zal zijn opgevallen dat Kate al voor de derde keer een gele jurk koos tijdens het beroemde tennistoernooi – helemaal synchroon met de ballen op het veld. Herinner je je onderstaande jurk uit 2018 nog

LONDON, ENGLAND - JULY 15: Catherine, Duchess of Cambridge attends the men's singles final on day thirteen of the Wimbledon Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 15, 2018 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage ) Beeld WireImage

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Kate een winnaar van het grandslamtoernooi mag verblijden met een gouden beker; in 2019 was het de Servische Novak Djokovic die ‘m van haar mocht aannemen.