De koningin nam het opvallende sieraad in 2013 in ontvangst terwijl ze samen met Willem-Alexander op tournee was door onder andere Middelburg, Zierikzee en Goes. In die laatste plaats kreeg ze de mosselketting cadeau van de Goese sieradenontwerper Ineke Otte, die bekendstaat om haar kleurrijke ontwerpen en gebruikmaakt van ‘onderdelen’ die net even anders zijn.

Máxima’s humor

Tijdens de tour sprak Ineke uitgebreid met Máxima over haar sieraden. “‘Wat een humor, wat mooi’, zei ze toen. Ze was onder de indruk, dat was heel leuk. Toen heb ik deze aangeboden en na zoveel jaren draagt ze het toch in het openbaar”, vertelt Ineke tegen Omroep Zeeland. “Ik had via via al eens gehoord dat ze het weleens draagt, maar nu was het duidelijk zichtbaar. Ik vind het haar fantastisch staan, het was echt een plaatje. Mooi dat ze dat gisteren voor haar outfit had uitgezocht.”

Internationale aandacht

De mosselschelpen van de ketting zijn overigens niet echt. “Een echte mossel blijft ruiken of is te scherp om rond de hals te hebben”, legt Ineke uit. “Het is een kunststofcombinatie, maar tussen de mosselen heb ik glasparels geregen. Het doffe van de mossel en het glimmende van de parel die erin verwerkt is maakt het een boeiende compositie.” En dat vindt Ineke niet alleen zelf, haar ketting hangt ook als onderdeel van een collectie in het Museum of Modern Art (MOMA) in San Francisco. Zelfs in Máxima’s land van herkomst maakt het sieraad furore. “Ik kreeg een bericht van een Argentijnse krant waar het in werd vermeld”, vertelt Ineke trots.