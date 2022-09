Zien: Maxime Meiland deelt beelden van eerste verjaardag dochter Vivé

Op Instagram deelt Maxime een schattige video waarin Vivé haar verjaardagstaart voorgeschoteld krijgt van haar vader. Te zien is hoe het kleine meisje vol bewondering naar haar taart kijkt en een hapje slagroom van haar grote (half)zus Claire krijgt.

Lekker taartje

Dat de taart in de smaak valt bij Vivé blijkt uit de beelden waarop de slagroom over haar hele gezichtje zit en het meisje met een lepel de taart aan het opeten is. Onder de video krijgen Maxime en Leroy van bekend en onbekend Nederland gelukswensen en felicitaties voor hun dochter.

Schattige foto’s

Op Vivé’s verjaardag zelf deelde Leroy een reeks foto’s van Vivé uit haar eerste levensjaar. “Hiep hiep hoera, wat gaat de tijd toch snel! Lieve Vivé 1 jaar” schrijft hij erbij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Leroy Molkenboer (@leroym_) op 18 Sep 2022 om 8:18 PDT

