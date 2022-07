Zien! Orgel Joke is ook een hit tijdens de Zwarte Cross

Het was een grote verrassing voor de Vlaardingse Joke dat ze zo goed werd ontvangen op het festival waar duizenden mensen dit weekend feesten. Orgel Joke mocht zaterdag om 11.00 uur ‘s ochtends optreden op het buitenpodium van de Zwarte Cross. Ze speelde nummers als Paloma Blanca van de George Baker Selection en Oerend Hard van Normaal. Het publiek ging massaal los en na afloop bleef het publiek ‘Joke, Joke’ roepen.

Joke was er beduusd van. “Bizar, dit verwacht je niet als je 73 bent”, zegt ze tegen het AD. “Ik had nog nooit opgetreden, was gewoon een huis-tuin-en-keuken-orgelspeelstertje, maar in coronatijd is het heel hard gegaan.”

Blijdschap brengen tijdens corona

Orgel Joke begon als spontaan idee tijdens de eerste lockdown in coronatijd, om zichzelf en anderen wat blijdschap te brengen. Haar man was net overleden en de coronapandemie kwam daar overheen. Maar ze bleef positief en ging de mensen vermaken met muziekfilmpjes achter haar elektrische piano.

Haar covers van de meest bekende nummers werden zeer goed ontvangen. Ze mocht zelfs een keer de muziek verzorgen tijdens Ik hou van Holland en er werd een kort fragment van haar uitvoering geshowd tijdens het Eurovisie Songfestival van 2021 in Rotterdam. Ook deed ze een duet met Paul de Leeuw.

Zaterdag bleek dat Orgel Joke nog altijd veel positiviteit weet te brengen en dat mensen dat waarderen.

Bron: AD/Zwarte Cross