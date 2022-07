Zien! Portret van een stralende Camilla in de tuin op haar 75e verjaardag

Op de foto bij Camilla’s huis in Raymill, Wiltshire, draagt ze een blauwe gebloemde jurk van Sophie Dundas. Ze zit in de tuin, drinkt een kopje thee en kijkt breedlachend in de camera. Getty Images-fotograaf Chris Jackson heeft de foto gemaakt. Het portret is hier te zien.

Op Instagram feliciteren leden van het Britse koningshuis Camilla zondag met haar verjaardag en op de begeleidende foto is Camilla in dezelfde jurk te zien. “We wensen de hertogin van Cornwall een hele fijne 75e verjaardag vandaag”, staat er in het bericht.

Sobere verjaardag

Camilla gaat de mijlpaal zondag niet uitgebreid vieren. “De hertogin van Cornwall houdt een klein familiediner”, laat een woordvoerder weten. Prins Charles fungeert als gastheer van het etentje op Highgrove House in Gloucestershire. Haar twee kinderen en haar jongere zus schuiven ook aan, volgens Britse media.

Bron: People