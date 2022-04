Zien: Prins Louis wordt vandaag 4 en de Cambridges delen daarom prachtige foto's

Prins Louis werd in 2018 geboren, in het St Mary's ziekenhuis in Londen. Hij sluit de rij van de drie Cambridge-kids af: zijn broer George werd geboren in 2013 en is inmiddels 8 jaar, zijn zus Charlotte werd geboren in 2015 en is inmiddels 6 jaar. Niet lang meer overigens: Charlotte wordt op 2 mei al 7!

Nieuwe school

In september gaat prins Louis voor het eerst naar school, dezelfde als zijn broer en zus. Maar welke school dat wordt is nog niet helemaal duidelijk. Er gaan namelijk al een tijdje geruchten rond dat prins William, Catherine en de kinderen gaan verhuizen van het Kensington Palace in Londen naar Berkshire deze zomer.

Mooie foto's

Hoe het ook zij, vandaag wordt stilgestaan bij de vierde verjaardag van de jongste Cambridge. De foto die gedeeld worden op het officiële Instagramaccount van de royals zijn gemaakt door Catherine herself, die het vaker voor elkaar krijgt om prachtige foto's van haar kroost te maken. Ze maakte de foto's eerder deze maand in Norfolk.

Bron: Instagram.