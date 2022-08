Zien: zó ziet de reünie van de oud-kandidaten van ‘B&B vol liefde’ eruit

Dave Spies, die te gast was bij Denise in Portugal, deelt een aantal foto’s via Instagram. Hij schrijft erbij dat het voor hem voelde als een grote gelukkige familie.

Sommigen zagen elkaar tijdens de reünie voor het eerst. Door het ontmoeten van kandidaten die hij alleen van televisie kende, realiseerde Dave zich hoe het is voor mensen die hem op straat tegenkomen en aanspreken. ‘Ik had echt het gevoel dat ik iedereen al goed kende. Alsof we elkaar al veel vaker hadden gezien’, zegt hij.

Allemaal anders

Volgens Dave waren het weerzien en de ontmoetingen ontzettend leuk: ‘Het was supergezellig, toppers, gaan we zeker vaker doen!’ deelt hij. De diversiteit in de groep maakte hem enthousiast: ‘Allemaal anders en allemaal mooi’, schrijft hij bij de foto’s.

Respect en een knipoog

In zijn bericht besteedt hij ook aandacht aan de negatieve reacties die sommige deelnemers aan het programma over zich heen kregen. Hij schrijft te snappen dat het leuk is om de oordelen op gedrag en dit te delen met de buitenwereld, maar dat dit niet te ver mag gaan. ‘Laten we het altijd benaderen met een knipoog, respect en de menselijke kant van niet-perfect zijn. Laten we elkaars verschillen waarderen, want juist dat maakt het leven toch zo mooi?’ is zijn boodschap.

Foto van Dave en Simone

De reacties onder zijn bericht laten zien dat de meeste volgers het met hem eens zijn. Ook valt het oog van veel mensen op de laatste foto in de reeks, een van Dave en Simone. ‘Jij en Simone zijn ook een knap stel’, vinden een aantal volgers.

