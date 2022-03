Volgens Barrow is er niet per se een eenzijdig antwoord te geven op deze vraag, omdat het afhangt van de activiteit die je doet.

Niet geschikt voor lange dag

“Crocs zijn niet voor elk moment geschikt”, zo legt ze uit. “Voordat je aantrekt moet je even goed nadenken over wat je gaat doen en of het verstandig is om ze te dragen. Als je bijvoorbeeld een dag naar Disneyland gaat, waar je de hele dag alleen maar aan het wandelen bent, dan zijn Crocs niet geschikt. Maar als je even snel een boodschap gaat halen dan zijn we absoluut wel geschikt.”

Nadelen van Crocs

Daarnaast is het schoeisel voor een aantal mensen volgens haar simpelweg nooit geschikt. Als je aan Hyperhidrosis lijdt (overmatig transpireren), je een ouder persoon bent óf je voeten veel ondersteuning nodig hebben, dan kun je Crocs beter aan je voorbij laten gaan. “Als je iemand bent met zweetvoeten, dan zijn dit absoluut geen geschikte schoenen”, zo legt Barrow uit. “Je voeten gaan dan extra zweten en door het materiaal van Crocs kan het zweet nergens heen gaan en blijft het dus zitten.” Dit kan volgens haar weer zorgen voor voetschimmel en zwemmerseczeem.

Vervelende problemen

Daarnaast zijn Crocs schoenen waarmee je makkelijk kunt vallen, vanwege hun wijde pasvorm. “Ze zitten niet zo stevig om je voeten en als je een ouder persoon bent of je wandelt heel snel, dan zul je hier makkelijk mee kunnen vallen.” Het langdurig dragen van Crocs kan volgens haar ook voor serieuze problemen zorgen zoals peesontstekingen, een ontsteking van de aanhechting van het peesblad of hamertenen. “En dat is niet alles. Omdat het wijde schoenen zijn, zul je merken dat je voeten tijdens het lopen een beetje naar voren schuiven, dit kan weer voor ingegroeide teennagels zorgen.”

Waarom je Crocs gewoon moet blijven dragen

Je Crocs weggooien hoeft niet, want volgens Barrow zijn ze hartstikke geschikt om thuis te dragen, zolang je maar geen ‘zware’ activiteiten onderneem. Ook zijn ze nog steeds ideaal om aan te schieten als je snel ergens naartoe moet. Lekker blijven dragen dus!

Trouwens, als je last hebt van zweetvoeten, kan het geen kwaad om af en toe een inlegkruisje in je schoen te doen. In deze video zie je waarom.

Bron: Purewow