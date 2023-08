Zijn Harry en Meghan niet welkom bij de herdenking van koningin Elizabeth?

Dat beweert een bron, die dichtbij de familie zou staan, aan de Britse nieuwssite The sun.

Herdenking van koningin Elizabeth

Op 8 september is het een jaar geleden dat koningin Elizabeth overleed. Om de koningin te herdenken, zou de hele familie samenkomen op hun landgoed. Maar volgens de bron zouden prins Harry en prinses Meghan daar niet onder vallen. Niet alleen koning Charles, koningin Camilla, prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zullen wél aanwezig zijn, ook prins William, prinses Kate, hun kinderen en prinses Anne en prins Edward zijn gewoon uitgenodigd.

Afwezigheid van Harry en Meghan

Wat de reden is dat Harry en Meghan mogelijk niet zijn uitgenodigd, is niet bekend. Als het gerucht klopt, heeft het waarschijnlijk alles te maken met de moeizame band die het paar heeft met de familie van Harry. De bron vertelt aan The sun dat Harry en Meghan op hun eigen manier stil zullen staan bij het overlijden van de oma van de prins.

Bron: The sun