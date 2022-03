De Keukenhof 2022. Beeld Keukenhof / Laurens Lindhout

Zin in een leuk uitje? Keukenhof is na twee jaar weer open

De lente is nu écht begonnen, want Keukenhof is geopend. De afgelopen twee jaar bleef het park dicht in verband met de coronamaatregelen, maar nu mogen bezoekers eindelijk weer de bloemetjes buiten komen zetten.

Ein-de-lijk