Zó anders leeft voormalig GTST-actrice Marjolein Keuning nu

Ze heeft nog geen enkel moment spijt van haar keuze, vertelt Marjolein aan De Telegraaf. Haar passie is nu bergwandelen. “Ik ben al jarenlang een fanatiek wandelaarster en kan dan uren alleen van de natuur genieten. Een tijd geleden ben ik met rugzak, tent en eten voor een week van het westen naar het oosten van Groot-Brittannië gelopen. Ik heb lange tochten gedaan in de Sierra Nevada, Noorwegen, Italië en Zweden. Het was heerlijk om te doen.” Ze doet het overigens niet altijd in haar eentje, ook echtgenoot Henk is een keer meegegaan.

Marjolein Keuning als Maxime Sanders

Marjolein heeft al een tijd geleden afscheid genomen van GTST. Ze speelde negen jaar lang de rol van Maxime Sanders in de soap en vertrok in 2017.

Strengere keuzes

“Mensen kennen mij vooral van acteren en minder van zingen. Na GTST heb ik vooral in theaterproducties gestaan en weinig acteerwerk gedaan op televisie. Ik ben wat strenger geworden als het gaat om de keuzes die ik maak.”

Zomerprogramma Songs in silence

Dat is vooral het intiemere werk, zoals haar zomerprogramma Songs in silence. “Daarmee ga ik de komende maanden op de mooiste plekken in het land mijn publiek vermaken. We spelen straks op prachtige locaties zoals Paleis Soestdijk, Buitenplaats Doornburgh en Huis Verwolde”, vertelt ze.

“Het gaat bijvoorbeeld over waarom ik af en toe van de hectische wereld afscheid neem en me dan liever afbeul in de regen, brandende zon, of op modderige paden. De liefde voor wandelen gecombineerd met mijn passie voor de natuur staan centraal in mijn voorstelling.”

Bron: De Telegraaf