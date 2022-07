Zó bewaar je je groente en fruit het beste als het buiten warm is

Normaal gesproken bewaar je sommige groenten en stukken fruit juist niet in de koelkast, omdat dit niet per se nodig is. Die regels zijn net een beetje anders als de temperatuur buiten (en dus binnen) hoog oploopt. Het is dan beter om groente en fruit wel in de koelkast te bewaren.

Wel snel opeten

Zo meldt het Voedingscentrum dat wanneer het voor langere tijd binnen 25 graden of zelfs warmer is, de houdbaarheid van groente en fruit sneller terugloopt. Wel adviseren ze om, wat je ook in de koelkast bewaart aan groente en fruit, het binnen een paar dagen op te eten. Zorg dat je koelkast zo rond de vier graden Celsius staat afgesteld.

Een beetje water tegen uitdroging

De reden waarom sommige groenten en stukken fruit normaal gesproken beter buiten de koelkast bewaard kunnen worden, is omdat ze in de koelkast eerder uitdrogen door de koude lucht. Om dit te voorkomen, kun je zowel groente als fruit in een bakje water doen en dit in de koelkast zetten. Vooral voor sla werkt dit goed. Verse kruiden kun je het beste in vochtig papier rollen, voordat je het in de koelkast legt.

Doe dit fruit níet in de koelkast

Er zijn echter een paar fruitsoorten die niet blij worden van de koelkast. Zo kun je bananen en andere exotische fruitsoorten beter niet op een plek kouder dan zeven graden Celsius bewaren. Volgens het Voedingscentrum treedt er dan koudebederf op: de cellen gaan kapot, het fruit verliest vocht en wordt daarmee eerder gevoelig voor rotting. Ook zal de smaak eerder verdwijnen. Een tip: bewaar bananen en andere exotische fruitsoorten in een koele voorraadkast.

Bron: Voedingscentrum