Zó combineer je een teddyjas op 3 verrassende manieren

Libelle samen met Omoda

Soms is het lastig om een kledingstuk te combineren, bijvoorbeeld omdat het een druk printje of een opvallende kleur heeft. In de webshop van Omoda is daarom élk item gestyled in drie verschillende outfits. Met ‘Ontdek de look’ kun je eindeloos veel outfitinspiratie opdoen en ontdek je looks voor elke gelegenheid en stijl. Deze drie looks laten zien hoe je de stijlvolle en comfortabele teddyjas het beste kunt combineren.

Teddyjas € 149,95 Knit-Ted

Look 1: black on black

Een outfit in zwarte kleuren is altijd makkelijk uitgekozen. Je hoeft niet na te denken over kleurencombinaties en elk item past eigenlijk wel bij de look. Toch kan het fijn zijn om die donkere outfit een beetje op te fleuren, bijvoorbeeld met leuke accessoires of een key piece in kleur. Denk aan een lichtbruine tas, een sjaaltje in print of een opvallende jas. In combinatie met de teddyjas creëer je een stoere én comfortabele look.

Coltrui € 26,95 Object

Oorbellen € 19,95 Notre-V

Enkellaarsjes € 244,95 Billi Bi

Jeans € 139,95 Co‘couture

Teddyjas € 149,95 Knit-Ted



Look 2: één tint, eindeloos veel mogelijkheden

Je ziet het tegenwoordig steeds vaker voorbijkomen: een outfit die van top tot teen uit dezelfde tinten bestaat. De lichte tinten van deze items zorgen voor een natuurlijke look, helemaal passend bij het herfstseizoen. En in combinatie met zachte stoffen als corduroy en teddy wil je deze comfortabele outfit het liefst elke dag wel dragen.

Teddyjas € 149,95 Knit-Ted

Lage sneakers € 199,95 Copenhagen Studios

Pantalon € 119,95 Fiveunits

Witte knit € 39,95 Moves

Look 3: zomerse printjes

De herfst is dan misschien begonnen, dat betekent zeker niet dat de zomerse printjes terug de kast in moeten. Ook in de frisse seizoenen kun je zomerse jurkjes, rokjes en blouses perfect combineren. Samen met een warme jas en hoge laarzen zorg je voor een zomerse uitstraling, zonder dat je het koud krijgt. Tip: kies voor laarzen met voering, zodat je benen en voeten lekker warm blijven.

Top € 89,95 Harper & Yve

Teddyjas € 149,95 Knit-Ted

Laarzen € 219,95 Notre-V

Oorbellen € 14,95 Notre-V

Rok € 69,95 Harper & Yve



The fashion store that loves you back

Alle items die je bij Omoda shopt zijn handpicked door professionele fashioninkopers. Dit maakt de collectie uniek én weloverwogen. Laat je inspireren door de nieuwste trends op het gebied van kleding, schoenen, tassen en accessoires en ontdek hoe je outfits eindeloos kunt combineren. Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje op omoda.nl en shop ze maar!