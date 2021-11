Koningin Maxima draagt maxi-jurk in herfstkleuren. Beeld Brunopress/P van Katwijk

Zo combineert koningin Máxima drie herfsttrends in één outfit

Het zijn drukke tijden voor onze koningin. Na werkbezoeken aan Abu Dhabi, Dubai en Noorwegen eerder deze maand staan er nu weer veel afspraken in eigen land in de agenda. Hoe vol die ook is, onze koningin ziet er altijd uit om door een ringetje te halen.