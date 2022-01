Zó effectief is de boosterprik tegen ernstige gevolgen van het coronavirus

Belangrijke kanttekening: dit onderzoek werd uitgevoerd toen niet de omikronvariant, maar de deltavariant domineerde.

Boosterprik zeer effectief

Dit is het positieve nieuws waar je wél op zit te wachten: in de resultaten leest het RIVM terug dat de derde vaccinatie zeer effectief is tegen het coronavirus. Wie de boosterprik heeft gehad of nog krijgt, wordt voor 97 procent beschermt tegen ziekenhuisopname en 98 procent tegen een ic-opname.

Daarmee is de kans om in het ziekenhuis te belanden tussen 19 november en 13 januari maar liefst 33 keer kleiner voor mensen mét booster in vergelijking met ongevaccineerde mensen. En nog een vergelijking: voor wie de eerste twee vaccinaties heeft ontvangen, was het risico op een ziekenhuisopname vijf keer hoger ten opzichte van de geboosterde groep.

Kans vijftig keer zo klein

Waar er vooral winst wordt behaald, is om de opnames op de intensive care te voorkomen. De boostercampagne is effectief: de kans was de afgelopen maanden vijftig keer zo klein om op de ic te komen na een boosterprik ten opzichte van ongevaccineerden. De groep met twee vaccinaties liep vier keer zoveel risico om op de intensive care te belanden ten opzichte van de mensen met een booster.

Waarom een boosterprik?

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend nadat je volledig bent gevaccineerd. Deze boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de werking van de eerste vaccinatieserie weer kan verbeteren. Een booster is nodig omdat de beschermende werking van de eerste serie vaccins na een tijdje kan afnemen. Maar ook wanneer de vaccinaties minder goed blijken te beschermen tegen nieuwe varianten van een virus, zoals de omikronvariant.

QR-code

Na de boostervaccinatie blijft je coronabewijs (QR-code) geldig, zegt Rijksoverheid. De boostervaccinatie is namelijk enkel een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Zowel voor het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland.

Wil je met je vaccinatiebewijs reizen in Europa, bijvoorbeeld op wintersport? Vanaf 1 februari is het vaccinatiebewijs 9 maanden geldig na de laatste prik. Het is daarna niet meer geldig om mee te reizen. Hiervoor heb je dus wel echt een extra boosterprik nodig. Weet je niet meer precies wanneer je de tweede vaccinatie hebt gekregen? Open even de CoronaCheck-app, want daar staat de datum bij je QR-code. Aangezien de QR-code voor reizen binnen Europa straks dus nog maar negen maanden geldig is, wordt een boosterprik voor iedereen verplicht.

Bron: RTL Nieuws