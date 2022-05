Zo emotioneel reageert Kate Middleton op nabestaande slachtoffer aanslag Manchester

Kate Middleton en man prins William werden gespot met polsbandjes ter ondersteuning van ‘Liv’s Trust’, een liefdadigheidsinstelling opgericht ter nagedachtenis aan Olivia Campbell-Hardy. Zij is een van de slachtoffers van de terreuraanslag in Manchester en was slechts 15 jaar oud.

Olivia’s grootouders Steve en Sharon Goodman zijn initiatiefnemers van de stichting en ‘Liv’s Trust’ heeft inmiddels het koninklijke keurmerk gekregen. Het motto van de stichting is ‘We Choose Love’.

Knuffel

William en Kate toonden hun steun toen ze vorige week in Manchester een monument openden voor de 22 slachtoffers en ze droegen daarbij de felroze polsbandjes. Daarbij waren de nabestaanden van de slachtoffers aanwezig.

Olivia’s grootvader Steve (66) vertelt dat hij Kate en William persoonlijk heeft ontmoet bij de officiële opening. Toen het op handen schudden aankwam, zei hij tegen Kate: “Ik schudt eigenlijk geen handen, mag ik een knuffel?” En de zichtbaar ontroerde Kate deed dat. “Ze omhelsde ons allemaal.”

Volgens Steve zei Kate dat ze het geweldig vindt wat de stichting allemaal doet. “Maar ze voegde er aan toe dat we ook tijd voor onszelf moeten nemen.”

Verdriet delen

De gepensioneerde elektricien Steve had prins William al eens eerder ontmoet. Dat was precies een jaar na de aanslag toen de eerste herdenkingsdag was georganiseerd. “William wist alles over Olivia. Hij zei dat zijn moeder Diana en Olivia veel te jong uit het leven zijn gerukt, maar dat ze nu op een betere plek zijn. Het was heel fijn dat hij zijn verdriet met ons deelde.”

Ook koningin Elizabeth heeft eerder de slachtoffers een hart onder de riem gestoken.

Kate droeg een roze polsbandje van de stichting ‘Liv’s Trust’. Beeld Getty Images

Bron: The Mirror