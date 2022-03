Zo gaat het mantelzorgen makkelijker

Libelle samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Als een naaste ineens veel hulp nodig heeft, kan het zomaar zijn dat je mantelzorger wordt. Vaak komen er ook dingen bij kijken als het doen van de belastingaangifte, afspraken maken voor het ziekenhuis en overleggen met andere zorgverleners. Als mantelzorger moet je dan wel bij de gegevens kunnen en mogen. Een behoorlijk uitzoekklusje, maar met deze tips wordt het makkelijker.

Regelen van overheidszaken

Stel, je wilt je dementerende buurman helpen met de belastingaangifte of je wilt voor je moeder zorgtoeslag aanvragen, dan heb je een DigiD nodig. Maar niemand, ook je moeder niet, mag zomaar zijn of haar DigiD-inloggegevens geven. Wel kun je gebruikmaken van ‘DigiD machtigen’. Degene die jij wilt helpen kan zelf de machtiging aanvragen. Is dat niet mogelijk omdat hij of zij dit niet kan of geen DigiD heeft? Dan kun je dit ook voor iemand doen. Op digid.nl regel je de machtiging.

Geef je DigiD nooit aan iemand anders, maar regel een machtiging

Helpen bij het patiëntenportaal

Veel ziekenhuizen hebben hun eigen online patiëntenportaal, waar je je afspraken terugvindt en je medisch dossier in kunt zien. Maar ook labuitslagen en herhaalrecepten kun je hier vinden. Handige informatie voor jou als mantelzorger. Bij de meeste ziekenhuizen kan een patiënt een ander machtigen om ook in te kunnen loggen op het portaal. Dit kan via een machtigingsformulier. De zorgvrager kan hier heel specifiek op aangeven waarvoor de machtiging gaat gelden. Als mantelzorger moet je dan samen met de zorgvrager het formulier afgeven bij het ziekenhuis. Daarna bekijkt de behandelend arts of de machtiging wordt goedgekeurd. Vraag bij het ziekenhuis na hoe het daar precies geregeld is.

Delen medische gegevens

Steeds meer mensen hebben er een: een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat is een beveiligde website of app, waar al je medische gegevens bij elkaar staan en je de gegevens kunt beheren. Niet alleen handig voor het eigen overzicht, je kunt ook kiezen met wie je je gegevens wilt delen. Met je huisarts en andere artsen bijvoorbeeld, zodat die ook informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Maar ook met naasten, die zo informatie aan kunnen vullen of lezen. Dat is allemaal aan degene van wie de PGO is: die bepaalt. Kijk op pgo.nl.

Eerste hulp bij mantelzorg

Er zijn situaties genoeg waarin je als mantelzorger wel wat hulp kunt gebruiken. En die is er, kijk eens op deze handige sites voor mantelzorgers:

Hulp bij digitale zaken

Het kan best lastig zijn om zaken digitaal te regelen. Je bent niet de enige, ruim 4 miljoen Nederlanders zijn digitaal niet vaardig. Kun je wel wat hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij het printen van een coronatoegangsbewijs of het verlengen van een rijbewijs? Kijk eens op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl. Daar vind je een bibliotheek bij jou in de buurt waar je naar binnen kunt lopen, voor hulp bij het regelen van digitale zaken.