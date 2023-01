Zó gaat het nu met Bert en Thomas en nudistenparadijs uit ‘Ik vertrek’

Normaal gesproken staat de bed & breakfast van de deelnemers van Ik vertrek aan het einde van de uitzending altijd zo goed als op instorten, maar bij Bert en Thomas was niet het geval. Sterker nog: de bed & breakfast was zelfs zo goed als klaar en de eerste gasten waren onder de indruk. Gaat het nog altijd zo goed met ze?

Gezinsuitbreiding

Jazeker! “We zitten hier nu bijna een maand of tien en voelen ons al steeds meer thuis”, vertellen ze op de website van de AVROTROS. “We leren leuke mensen kennen in de omgeving en hebben ons gezin uitgebreid met een soort van Shetlandpony verkleed als hond: Loui. Een super lieve lobbes die we uit een asiel gehaald hebben en onze harten heeft gestolen.”

Genoeg boekingen dankzij ‘Ik vertrek’

De boekingen ‘druppelen’ binnen. Ze hebben regelmatig gasten over de vloer en de sfeer is optimaal. “Het voelt op veel momenten helemaal niet als werk, omdat je toch lekker met de mensen meegeniet van de zon, het zwembad en op z’n tijd de sauna of jacuzzi.”

Zelfs in de winter hebben ze wat gasten. “Natuurlijk lopen die dan niet de hele dag bloot, maar als je met 20 graden een windstil hoekje opzoekt, kan je heerlijk bloot zijn. En natuurlijk de sauna en de hottub zijn ideaal voor de koelere avonden.”

Spaanse siësta

Wel moeten ze nog altijd wennen aan het rustige tempo van de Spanjaarden. “De siësta is soms zwaar irritant en het regelen van veel dingen gaat écht op z’n Spaans”, leggen ze uit. “Via allerlei omwegen, stempeltjes hier en daar en de juiste mensen, regel je dingen die in Nederland een stuk vlotter gaan.”

Extra appartement

Aangezien het plattelandsleven soms wat te rustig is voor het excentrieke duo, hebben ze een appartement gekocht in Torremelinos. Ze hopen dat die zomer 2024 klaar is. “Zo hebben we zelf een plek om af en toe naar de kust te gaan en kunnen we de business uitbreiden. We prijzen ons gelukkig dat dit allemaal tot stand is gekomen.”

Bron: Ik vertrek, Twitter