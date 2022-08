Zo gaat het nu met Carlos en Colinda uit ‘Ik Vertrek’

De reden dat huisschilder Carlos en taxichauffeur Colinda zo veel stof deden opwaaien? Ze verruilden hun woonplaats Breda voor het Spaanse kustdorp Bellreguard, waar ze – zonder horecaervaring (!) – een bed&breakfast begonnen.

Opknappertje

Carlos en Colinda kochten een Spaans opknappertje voor €65.000; een herenhuis dat op zijn zachtst gezegd een beetje TLC kon gebruiken. Onder de verbouwingsplannen: vijf gastenkamers maken om aan Bellreguardaanse badgasten te verhuren. Vanaf maart 2021 was de bedoeling, maar dat liep vanwege één of ander virus iets anders.

‘Het loopt storm’

Toch is het wel gelukt om de B&B, volledig opgeknapt, uit de grond te stampen. “Na de uitzending zijn wij hard aan het werk gegaan om het gastgedeelte, de ontbijtzaal en het dakterras boven verder af te maken”, schrijven Carlos en Colinda op de website van AvroTros. “Nadat, in juni vorig jaar, de provinciegrenzen opengingen, konden wij met twee kamers gaan draaien.” Het liep vanaf het begin af aan storm. “Tot eind september hebben wij eigenlijk vol gezeten. De wintermaanden zijn, buiten december om, rustig. Dit jaar begon het vanaf mei weer aardig vol te lopen en juni, juli en augustus zitten we al vol!” Dat is nog eens een plottwist.

Een boek in het verschiet?

Carlos en Colinda hebben het goed naar hun zin in Spanje. “Dankzij de uitzending van Ik Vertrek hebben wij hier ook een leuke vriendenkring opgebouwd, waar we super veel plezier mee hebben en dag en nacht voor elkaar klaarstaan. We zijn super goed ontvangen door de dorpsbewoners en de gemeente.” En de twee maken ook gekke dingen mee. “Ik denk er weleens over om een boek te schrijven met anekdotes.”

Nieuw gezinslid

Helaas is er, naast alle goede berichten, ook slecht nieuws. Carlos en Colinda hebben namelijk hun twaalfjarige hond Blitz moeten laten inslapen. Gelukkig heeft hij een waardig opvolger gekregen uit het asiel: Gaia.

Terug naar Nederland geen optie

Of het stel ooit nog terugkomt? “Zelf ben ik (Colinda) vier dagen terug geweest in Nederland en kwam tot de conclusie dat ik, behalve een paar mensen, niets aan Nederland miste. Ondanks het harde werken voelt het nog steeds alsof we op vakantie zijn. Voor ons voelt het nog steeds als een lot uit de loterij, dat wij hier onze droom mogen leven. De gemoedelijkheid, vriendelijkheid en het weer zijn hier zo geweldig dat terugkeren naar Nederland geen optie meer is.” We geven haar groot gelijk.

