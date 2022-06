Zo gaat het nu met het ‘Ik vertrek’-koppel dat een kartonnen huis kocht

Terwijl David en Gine toen wachtten op de exploitatievergunning die maar niet rond wil komen, werden ze getroffen door noodweer. De buitenkant van het pand bleek niet bestand te zijn tegen een regenbui en het water lekte overal door het huis. De bouwexpert vertelde dat ze een ‘kartonnen huis’ hadden gekocht. “Het is net papier-maché!”, mopperde Gine wanneer ze het zoveelste stuk huis van de grond raapte.

Ik vertrek: even weg

In de nieuwe uitzending van Ik vertrek: even weg kunnen kijkers zien hoe het nu gaat met David en Gine. Ook krijgt het koppel speciaal bezoek. Als iemand weet hoe het is om ondanks alle tegenslagen door te gaan, is het Ronald Kramer. Hij vertrok 14 jaar geleden naar Oostenrijk met zijn vrouw Anneke en hun vier kinderen. Niet lang daarna overleed Anneke en stond Ronald er alleen voor. Samen met zijn huidige vriendin Sacha runt Ronald nu het hotel.

Kartonnen huis is waterdicht

Met al hun wijsheden zijn Ronald en Sacha meer dan welkom in Spanje, bij de B&B van David en Gine. Tijdens dit bezoek vertellen ze hoe het met hen en het kartonnen huis gaat. Tweeënhalf jaar na hun vertrek moet het stel nog altijd alle eindjes aan elkaar knopen. De B&B levert nog weinig inkomsten op, dus er wordt van alles verzonnen om geld in het laatje te brengen.

Positief blijven

Maar ze blijven áltijd positief, dus nu ook. “Na ruim 3 jaar kunnen wij eigenlijk wel zeggen dat het best goed gaat met ons”, laten ze weten op de site van Ik vertrek. “Om het kartonnen huis staat nu een stevige muur en het dak is waterdicht. Alleen de ramen moeten nog steeds vervangen worden omdat deze water doorlaten. We hebben zelf luiken geplaatst die dicht gaan als het regent. De problemen met de belastingdienst zijn nog niet opgelost, maar hier wordt aan gewerkt door een advocaat. We hebben nog steeds goede hoop dat het goedkomt.”

Goed advies

De twee hebben veel adviezen van Ronald en Sacha opgevolgd na hun vertrek. “De accommodaties hebben wij zo aangepast dat mensen zelf voor hun ontbijtje kunnen zorgen en zo ook meer privacy hebben. Een ander advies was om onze omgeving meer op de kaart te zetten, vanuit onze accommodatie zijn er o.a. prachtige wandel- en fietsroutes.” Ondanks dat de boekingen in de B&B nog achterblijven, hebben David en Gine veel vertrouwen in de toekomst. “Dat gaat zeker nog goedkomen.”

Reacties op Ik vertrek: even weg

Kijkers zijn ook enthousiast over de aflevering en de positiviteit van David en Gine. Ze hopen dan ook dat het vanaf nu alleen maar beter gaat met hun B&B. “Die mensen gun ik véél gasten”, schrijft een kijker.

Weer genoten van #ikvertrek, hopelijk gaan ze het in Spanje financieel het ook beter krijgen — Mike (@MikeeNL) 25 juni 2022

Ik vind het 2 leuke stellen..en mooie tips van Ronald. Neem deze tips mee zou ik zeggen,hij heeft zijn zaken wel op orde.#ikvertrek — Dorien Bergman🤗aangenaam..🤲 (@PannieWannie) 25 juni 2022

Ik vind deze mensen bij #IkVertrek aardig, ze stralen beiden iets positiefs uit vind ik. — Noortje van Lith (@LithNoortje) 25 juni 2022

Ach ja, ik kan me die aflevering nog goed herinneren #IkVertrek #Mooi nu te zien hoe het ze vergaat. — EvyEyes 🌸 (@ikzieikziewatj2) 25 juni 2022

Het is binnen inderdaad benauwd, zelfs met een paar ramen 'op klap.' En 1 raam geopend.



'Mooi', hoe gepast en integer het NL-Spaanse koppel reageerde bij het zien van Ronald's eerste vrouw, hun verhaal en haar veel te vroege heengaan.#IkVertrek : die mensen gun ik véél gasten! https://t.co/U4et9Fhm6C — KrisKross2Paris😉50🌈💕🌈 (@KrisKross2Paris) 25 juni 2022

Eigenlijk alleen maar respect en bewondering voor deze 4 heel sympathieke volwassenen, en voor 2 flinke, niet zeikende knullen!👌🏼 #ikvertrek — M.Dentz (@marijkedentz) 18 juni 2022

Allemaal hardwerkende doorzetters, daar is geen lol aan 😂 #ikvertrek — Eef (@Sietj) 25 juni 2022

Bron: Ik vertrek, Twitter