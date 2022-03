Zo gaat het nu met Pieter uit ‘DNA onbekend’

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

De in Woerden geboren Pieter krijgt tijdens zijn opvoeding maar weinig liefde van zijn ouders. Ondanks dit vervelende gevoel, had hij nooit twijfels over zijn biologische band met z’n vader Gerard. Maar dit veranderde na diens overlijden in 2002.

DNA-test

Het was al bekend dat Pieters oudste zus een andere vader had. Maar vlak na de uitvaart hoort Pieter dat hij en zijn tweelingzus mogelijk óók van een andere vader zijn. Het zou gaan om een lompenhandelaar. Om te achterhalen of Gerard zijn biologische vader is of niet, wordt het DNA van Pieter vergeleken met dat van zijn neef Piet. Met het DNA van een zoon van de lompenhandelaar wordt daarnaast uitgezocht of zij wellicht een vader delen.

Hoe gaat het met Pieter na de uitslag?

Aan het eind van de uitzending wordt duidelijk dat Pieter met allebei de mannen geen bloedband deelt. Daarvan is hij even behoorlijk van slag. Hij weet niet goed waar hij nu aan toe is. Hoewel hij geen goede band had met zijn vader, dacht hij wel te weten hoe het zat.

Inmiddels heeft hij wel vrede met de uitslag. Hij is zelfs blij dat hij weet dat de man die hij vroeger als zijn vader zag, niet zijn biologische vader is. Dat verklaart wellicht ook waarom hij altijd zonder liefde werd behandeld. Ook de tweelingzus van Pieter kan de nieuwe informatie steeds beter een plek geven.

Bron: DNA onbekend