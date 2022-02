Prins William werd in 1982 geboren als prins William Arthur Philip Louis van Wales. Het komt regelmatig voor dat een royal een van zijn of haar andere voornamen aanneemt op het moment dat ze in functie van vorst treden. Zo heette voormalig koning George VI van het Verenigd Koninkrijk, de vader van queen Elizabeth, eigenlijk Albert. Hij wisselde naar zijn vierde naam als eerbetoon aan zijn vader, George V. Ook voormalig queen Victoria heette voor ze de troon besteeg anders: Alexandrina.

Eerbetoon

Het zou dus goed kunnen dat prins William kiest voor de titel ‘koning Philip’ als hij het stokje overneemt van zijn vader, prins Charles. Hij zou dan, net als koning George VI, een eerbetoon brengen aan één van zijn voorvaderen: de vorig jaar op 9 april overleden prins Philip, zijn opa en de man van queen Elizabeth. Hij zou daarmee tevens de eerste koning Philip in de Britse geschiedenis zijn.

William de Overwinnaar

Toch bestaat ook altijd nog de kans dat William zijn huidige voornaam aanhoudt. Volgens historicus Robert Lacey zit er namelijk een mooie gedachte achter. Prins Charles en prinses Diana zouden een flinke discussie hebben gevoerd over de naam van hun eerste zoon. Charles wilde hem Arthus noemen, maar Diana prefereerde de naam William. Waarom ze voor die naam koos? Ze vertelde: “William, als in ‘William de Overwinnaar’, degene die de bekende Battle of Hastings won in 1066.” Een gave naam om te dragen dus.

Amalia

Onze eigen prinses Amalia wil waarschijnlijk ook haar naam wat aanpassen als ze het stokje overneemt van koning Willem-Alexander. De verwachting is dat ze straks koningin Catharina-Amalia genoemd wil worden. Chic! Hier lees je er alles over.

