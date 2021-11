Zo groot is de kans op sneeuw in de maand november

November is een maand die zich vooral kenmerkt door regen, wind en mist. Niet echt knus winterweer dus. Wel zien we duidelijk dat in de maand november de temperaturen heel snel dalen. Waar het aan het begin van de maand gemiddeld nog 12 graden is, is het aan het eind van de maand slechts 6 graden. En 's nachts wordt het aan het einde van november gemiddeld nog maar 2 graden. Dat klinkt als een goed temperatuurtje voor sneeuwval.

Wind

Toch zit dat net even anders. Voor sneeuw in deze tijd van het jaar is koude lucht uit het noorden nodig. Maar meestal waait de wind uit het westen of het zuiden. In november komt de wind nog eens extra vaak uit die windrichtingen. Slechts 10% van de tijd komt er een bries uit het noordwesten of noordoosten. En vaak gaat het dan om zwakke wind.

Noordzee

Ook de Noordzee werkt niet echt mee om de kans op sneeuw in november te verhogen. Deze is in november vaak nog relatief warm, vergeleken met de winter. Als er al koude lucht uit het noorden komt die sneeuw naar Nederland kan brengen, zorgt de warme zee ervoor dat dit een fikse regenbui of heel natte sneeuw wordt. Dit blijft dan ook vaak niet liggen. Zeker omdat het in november bijna nooit vriest overdag, is de eventuele sneeuw die valt al heel gauw weg.

Sneeuw in november

Dit klinkt allemaal misschien wat hopeloos, maar toch komt sneeuw in november weleens voor. Gemiddeld wordt uitgegaan van zo'n twee sneeuwdagen in november. In Vlissingen is het er meestal één en in Groningen, Drenthe en Twente zijn het er dan weer drie. Hierbij gaat het wel om de natte sneeuw die vaak niet blijft liggen.

Uitzonderingen

In 2005 viel er in het oosten van het land weleens een dik pak sneeuw in november. Ook in 2010 viel er een pak sneeuw van enkele centimeters dik. Maar dat zijn helaas wel de uitzonderingen. Al met al is er dus best een kans dat november wat sneeuwvlokken met zich meebrengt, maar sleeën op een pak sneeuw dat ook echt blijft liggen, dat zit er waarschijnlijk niet in.

De kans dat die sneeuw in de laatste week van november nog komt, is niet bijzonder groot. Maar met déze tip heb je toch sneeuwvlokjes voor je raam.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock