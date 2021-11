Zó help je de egel overwinteren (en maak kans op een gratis egelhotel)

Libelle samen met OERRR het jeugdprogramma van Natuurmonumenten

Met het kouder wordende weer neemt het aantal insecten af. En laat dit nu net het belangrijkste voedsel van de egel zijn. Egels gaan daarom in winterslaap, meestal van november tot maart. Hier hebben ze een fijn plekje voor nodig waar ze ongestoord kunnen slapen.

Een rustige slaapplek

In de herfst eten egels zich vol met alles dat ze kunnen vinden. Toch verliezen ze tijdens de winterslaap 30% van hun lichaamsgewicht. In de winter hebben ze dus maar weinig energie. Boswachter Ruben werkt bij Natuurmonumenten en legt uit dat een ongestoorde slaapplek daarom extra belangrijk is: “Wanneer egels gestoord worden in hun winterslaap, moeten ze meer energie verbranden. Maar door het ontbreken van voedsel kunnen ze hun reserves vervolgens niet weer aanvullen.’’

Boswachter Ruben.

Zo help je de egel overwinteren

Gelukkig kunnen we de egel met een paar simpele tips al helpen om de winter door te komen:

Veeg wat bladeren en takjes bij elkaar onder een struik of heg. Zo maak je een beschut plekje waar egels hun winterslaap kunnen houden. Een composthoop of stapel boomstammetjes vinden egels ook een fijne slaapplek.

Plaats een egelhotel op een beschutte plek. Dit is een klein huisje waar de egel ongestoord in kan slapen én beter beschermd is tegen wind en kou. Tip: lees verder om kans te maken op een gratis egelhotel!

Zorg voor eten in de tuin. Egels worden tijdens de winterslaap elke 7 à 11 dagen wakker. Meestal slapen ze dan gelijk weer verder, maar soms gaan ze ook echt op zoek naar eten. Zorg daarom óók in de winter voor planten en struiken waar insecten op afkomen, en zet eventueel verderop in de tuin een bakje met water en egelvoer neer. Je kunt hier gewoon kattenbrokjes voor gebruiken.

Maak een egelpoortje in de schutting. Het leefgebied van de egel is meestal groter dan alleen jouw tuin. Kijk daarom goed of egels wel van de ene tuin naar de andere kunnen komen. Staat er een schutting tussen jouw tuin en die van de buren? Maak dan wat openingen aan de onderkant van de schutting. Zo kunnen de egels na de winterslaap gelijk op zoek naar eten.

Plant voorjaarsbloeiers in de tuin. Egels vinden het heel fijn als er voorjaarsbloeiers in de tuin staan, zoals het lenteklokje of de boerenkrokus. Hier komen namelijk de eerste insecten op af. Zo kunnen ze gelijk voedsel inslaan als ze uit hun winterslaap komen.

Maak kans op een egelhotel

OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten en roept alle kinderen in Nederland op om te strijden voor de egel. Daarom geeft zij gratis strijdpakketten weg, met onder andere een egelpoortje voor de schutting en stoere tattoos voor de kinderen. En goed nieuws: iedereen die vóór 17 november 2021 het strijdpakket aanvraagt, maakt kans op een egelhotel t.w.v. € 80,-!* Doe mee en kom samen met de (klein)kinderen in actie. De winnaar ontvangt uiterlijk 22 november 2021 bericht.

Het egelhotel.

*Kijk hier voor de actievoorwaarden.