Zó herken je de Aziatische hoornaar (en dit moet je doen als je er een tegenkomt)

Sinds 2004 in Europa

De Aziatische hoornaar komt uit Zuidoost- en Oost-Azië, maar is een insectensoort die nu zich buiten zijn oorspronkelijke leefgebied vestigt. In 2004 kwam de hoornaar Europa binnen via een plantenkweker in Frankrijk. Zeeland had in 2017 de landelijke primeur, toen de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland werd gezien. Sindsdien stijgt zo goed als elk jaar het aantal waarnemingen.

Stijgende lijn

In 2022 waren er zo’n 140 geverifieerde meldingen van de Aziatische hoornaar. Veel, maar op waarneming.nl zijn dit er dit jaar al meer dan 1400 gemeld. De aanwezigheid van deze ‘monsterwesp’ is niet goed voor de biodiversiteit in Nederland. Deze negatieve gevolgen moeten voorkomen worden en daarom is het belangrijk om de hoornaar te bestrijden. Als je ergens een nest ziet, kun je een foto uploaden op waarneming.nl. Er wordt dan gekeken of het daadwerkelijk om een Aziatische hoornaar gaat.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Wie een Aziatische hoornaar spot hoeft niet bang te zijn. De monsterwespen hebben het vooral op bijen gemunt en doen een mens in principe geen kwaad. Jaag het insect echter niet op.

Rond april en juni zie voornamelijk de koninginnen. Zij bouwen een zogenaamd voorjaarsnest en daar vliegen tussen juni en september een heleboel werksters uit. Je kunt de Aziatische hoornaar herkennen omdat-ie een slag groter is dan een normale wesp, maar nog ruim kleiner dan een hommel. Ze zijn gemiddeld tussen de twee en drie centimeter lang. Verder is hij te onderscheiden door de zeer smalle taille. Nog een paar duidelijke herkenningspunten:

Ze hebben een zwart borststuk

Ze hebben zwarte antennes

Ze hebben gele uiteindes aan de poten

Het achterlijf heeft twee smalle en één brede oranje band

Koningin en werksters zijn even groot

Waar vind je de Aziatische hoornaar?

In april wordt de koningin wakker uit haar winterslaap en bouwt ze haar eerste nest. Dit voorjaarsnest zit vaak op een beschutte plek, zoals een:

Spouwmuur

Schuur

Carport

Veranda

Nestkastje

Let op! Probeer nooit zelf het nest te verwijderen. Schakel altijd hulp in van een professional.

Bron: NVWA, RTL Nieuws, Waarneming.nl