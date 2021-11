Zo herken je dementie bij een hond of kat

De symptomen

Veel symptomen van dementie bij je huisdier komen overeen met de symptomen waar mensen mee te maken krijgen. De beginfase kenmerkt zich bijvoorbeeld door slapeloze nachten - en overdag veel slapen. Ook maken dementerende huisdieren minder contact met hun omgeving, en kunnen ze soms wat terneergeslagen overkomen. Honden en katten met dementie komen soms ook verward over; ze lijken zelfs in hun eigen huis nog te verdwalen. Bij dementie-symptomen bij honden lijken zelfs zóveel op die van dementerende mensen, dat honden een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar deze ziekte.

Oorzaken

Bij honden zijn de oorzaken van dementie duidelijker aan te wijzen dan bij katten. Zo weten we in elk geval dat stukjes eiwit rond de zenuwcellen in de hersenen afbreken, waardoor zenuwcelletjes afsterven; met alle gevolgen van dien. Ook een tekort aan Vitamine A, C en E kunnen een belangrijke oorzaak zijn. Of een hond of kat dementie had, wordt meestal pas achteraf duidelijk; hersenweefsel wordt dan onder de microscoop gelegd. Gelukkig zijn er ook onderzoeken die al véél eerder kunnen wijzen op dementie, zodat je het gedrag van je hond of kat in elk geval kunt plaatsen. Zo kan de dierenarts bepaalde ouderdomsziekten uitsluiten door bijvoorbeeld een bloed- en urineonderzoek of een MRI-scan.

De behandeling

Net als bij mensen, is dementie helaas een onomkeerbaar gegeven. Wel kan voeding een belangrijke rol spelen. Er zijn zelfs speciale 'dementievoedingen’ voor honden, met onder andere omega-3-vetzuren en anti-oxidanten. Ook kan je met voedingssupplementen al veel bereiken. Voor katten ligt dat net iets anders; vooral de ‘artrose-diëten’ lijken daar zoden aan de dijk te zetten. Ook heeft een dierenarts vaak medicijnen voor handen die de dementie kunnen vertragen.

Feiten en cijfers

Zo'n 30% van de katten tussen de 11 en 14 jaar oud, laten een gedragsverandering zien die met dementie te maken heeft. Bij katten van 15 jaar of ouder, is dat ongeveer de helft. Bij honden is dat op die leeftijd zelfs zo'n 70%.

Bron: Medisch Centrum voor Dieren, Max Vandaag en Zorg voor Beter.