Zó herken je depressieve en suïcidale gevoelens bij je kind

Volgens zorgminister Ernst Kuipers lag het toegenomen aantal zelfdodingen onder jongeren in 2021 mede aan het sluiten van scholen om de verspreiding van het coronavirus te remmen. “Daarmee limiteer je de contactmogelijkheden, in een fase van je leven dat dat bij uitstek belangrijk is.” Ook andere maatregelen raakten jongeren hard, zei hij destijds.

113 Zelfmoordpreventie deed in september 2022 aanvullend onderzoek naar de oorzaken van suïcide onder jongeren en concludeert dat er vaak meerdere factoren zijn die leiden tot een suïcidepoging, zoals geldzorgen, prestatiedruk, onzekerheid over seksuele geaardheid, relatieproblemen en eenzaamheid.

Hoe signaleer je een depressie bij een kind of puber?

Het is belangrijk om op tijd aan de bel te trekken en hulp in te schakelen. De signalen die kunnen wijzen op een depressie zijn niet altijd even duidelijk. Soms speelt het zich voornamelijk in het hoofd van een kind of jongere af en zie je het niet. En bovendien: teruggetrokken gedrag, somberheid, prikkelbaarheid... welke puber heeft daar geen last van?

Dit zijn de alarmsignalen

In dat geval is het belangrijk om naar alarmsignalen te kijken. Wijkt het gedrag van het kind duidelijk af van hoe het eerder was? En zijn er nog andere signalen? Is er sprake van gebrek aan eetlust, problemen met slapen of veranderingen in het dag- en nachtritme? “Als een puber de ene dag somber is, maar de volgende dag dolenthousiast, hoeft er geen probleem te zijn. Ook veel vrienden en vriendinnen hebben, is een goed teken”, legt Bernet Elzinga, psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit Leiden, in een eerder interview met Libelle uit. “Als je dochter of zoon zich steeds meer terugtrekt, nergens meer blij van wordt, geen contact maakt met vrienden en ook nog slechte resultaten behaalt op school, moet er een belletje gaan rinkelen.”

Symptomen om op te letten

Iedereen heeft weleens een mindere dag, dat geldt ook voor kinderen en jongeren. Mochten deze klachten langer aanhouden dan twee weken, dan kunnen dit depressieve gevoelens zijn. Symptomen die kunnen wijzen op een depressie zijn:

Vrijwel heel de dag somber

Vaak moe, snel boos

Moeite met slapen, zowel het inslapen als ook het doorslapen

Vage onverklaarbare lichamelijke klachten

Met grote regelmaat hoofdpijn of buikpijn

Heel weinig eten of juist heel veel

Lage zelfwaardering

Bij jongere kinderen ontbreekt de speelsheid

Andere problemen waardoor depressie niet wordt ontdekt

Het blijft een gevoelig onderwerp en met kinderen valt soms nóg moeilijker te praten dan met volwassenen. Bovendien worden soms symptomen niet in verband gebracht met een depressie. De volgende (gedrags)problemen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de depressie niet wordt herkend:

Cijfers op school gaan achteruit

Spijbelen

Contacten met andere kinderen wordt steeds minder

Agressief gedrag

Heel stoer gedrag vertonen

Pesten van andere kinderen

Wat kun je als ouder het beste doen?

“Laat je kind voelen dat je betrokken en geïnteresseerd bent, maar stimuleer het ook om eropuit te gaan en nieuwe dingen te ondernemen”, is het advies van Elzinga. Blijf je kind in ieder geval steunen en volgen. Probeer te zoeken naar manieren van contact waaraan hij of zij behoefte heeft. Belangrijk is dat je je zoon of dochter niet te veel op de huid zit, en zeg niet wat hij of zij wel of niet moet doen. “Vertrouw erop dat het kind zelf kleine stapjes vooruit doet en stuur af en toe subtiel bij.”

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Bel 113 of gratis: 0800-0113. Ook kun je gaan naar de website van 113 Zelfmoordpreventie.

Bron: Hart van Nederland, 113, Parnassia groep