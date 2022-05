Zo kan Elizabeth eindelijk Lilibet in het echt ontmoeten

Maar Harry en Meghan komen nu snel weer naar het Verenigd Koninkrijk en nemen dan hun zoon Archie en dochter Lilibet mee. Ze doen dat voor het 70-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth in juni. Een vertegenwoordiger van het paar bevestigde dat vrijdag.

Tot nu toe zag koningin Elizabeth de kleine Lilibet alleen via videobellen en op talloze foto’s die vanuit Californië naar het Britse koningshuis worden gestuurd. In haar ongebruikelijk emotionele nieuwjaarsspeech stipte koningin Elizabeth al aan dat het beslist geen makkelijk jaar voor haar was met onder andere het verlies van prins Philip en verschillende gezondheidsproblemen, maar een lichtpunt was de komst van vier nieuwe achterkleinkinderen. Lilibet is er daar een van, hoewel de twee elkaar dus nog nooit offline zagen.

De woordvoerder van Harry en Meghan zegt dat het paar “vereerd is om in juni samen met hun kinderen de viering bij te wonen.

Geen balkonscène

Een saillant detail is verder dat Harry tijdens de balkonscène op Buckingham Palace niet te zien zal zijn. Alleen familieleden die naast de queen officiële taken uitvoeren, mogen het publiek toezwaaien. Harry gaf zijn koninklijke taken op en verloor zijn beschermheerschappen nadat hij in 2020 met Meghan naar Los Angeles verhuisde.

Forse kritiek

Ook prins Andrew zullen we in juni niet op het balkon zien verschijnen.

Andrew raakte in 2019 in opspraak toen de Amerikaanse Virginia Giuffre beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. Recent verloor hij na een schikking die werd getroffen zijn officiële status binnen de koninklijke familie.

De gevallen prins kreeg onlangs forse kritiek toen hij zijn moeder in het zicht van alle camera’s begeleidde naar haar plek tijdens de herdenkingsdienst van prins Philip in Westminster Abbey.

