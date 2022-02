Zo kan iedereen (ja, ook jij!) 1000 euro krijgen voor een opleiding

De overheid wil bijscholing en ontwikkeling bevorderen en geeft daarom een fijne studievoucher aan iedereen die dat wil. Die 1000 euro wordt niet zomaar op je rekening gestort. Deze wordt overgemaakt naar de instantie waar je jouw opleiding zult gaan volgen.

Voorwaarden

Maar kan echt íedereen zo’n voucher krijgen? Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat nadrukkelijk weten van wel. “Werkenden en niet-werkenden, maar wel in relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt.” Een van de voorwaarden is dat je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn. Ook moet jij of je partner EU-burger zijn. Daarnaast gelden nog een aantal andere voorwaarden, zoals het type opleiding.

Wees op tijd

Voldoe je aan de gestelde voorwaarden? Dan kom je al in aanmerking voor de studievoucher. Mits je er op tijd bij bent. Er is namelijk voldoende geld om zo’n 200.000 mensen te kunnen voorzien van een lekker extraatje voor hun opleiding. Wil jij bij die groep zitten? Oriënteer je dan alvast op wat voor opleiding je wilt gaan volgen en duik op 1 maart het internet op. Vanaf die dag zal, volgens het ministerie, namelijk een officiële website te vinden zijn waarop je je studievoucher kunt aanvragen.

Bron: Nu.nl, Rijksoverheid.