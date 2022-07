Zo kies je de juiste maat pot voor je plant (en dít is wanneer je moet verpotten)

Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten bij het uitkiezen van een pot voor je plant, volgens Amerikaans tuinexpert en YouTuber Tonya Barnett. Volgens haar is het verstandig om je planten eens per jaar in een andere pot te zetten, met verse aarde. Zo raakt de potgrond niet uitgeput en blijft er genoeg voedsel voor de plant over. Ze raadt aan om elke lente een nieuwe en grotere pot voor je plant te kopen. Ga dan voor eentje die gemiddeld vijf centimeter ruimer is in diameter.

De wortels

De meest voor de hand liggende reden waarom een plant een grotere maat pot nodig heeft, is vanwege de wortels. Meestal doet je plant het het beste als er rond de wortels nog minimaal vijf centimeter ruimte over is. Dit geeft de plant lucht, waardoor het groeien makkelijker gaat. Als de plant nog redelijk jong is en dan al lange wortels, kun je beter voor een relatief grotere pot gaan.

Te groot is niet goed

Let op dat je je plant ook weer niet in een té grote pot zet. Het risico is dat wanneer je de plant water geeft, er te weinig wordt opgenomen en er dus teveel water in de aarde achterblijft. Dit vergroot het risico op rottende wortels van de plant, waardoor deze sneller dood zal gaan of gele bladeren krijgt. Houd na het overpotten dus goed in de gaten of de aarde wel of niet lang erg nat blijft.

Tijd voor een grotere pot

Elk plantje begint klein en heeft later een grotere pot nodig. Maar wanneer is het daar tijd voor? Als je merkt dat de aarde van de plant steeds vaker sneller droog is, is dit een teken dat de wortels in verhouding tot de aarde te groot zijn. Hoe minder aarde, hoe minder water en voedingsstoffen de plant kan opnemen. Tijd dus voor een groter potje.

