Zo kun je bezwaar maken tegen de prijsverhogingen van je energiebedrijf

Er is al zo veel onrust over de stijgende energieprijzen. Veel mensen weten niet meer hoe ze de rekening moeten betalen. Vrijdag was er extra stress bij klanten van energiemaatschappijen Eneco, Greenchoice en Essent. Zij kregen te horen dat hun energierekening per 1 oktober veel hoger wordt.

Maar zo kort van te voren een wijziging in een contract doorgeven, mág helemaal niet. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet dat minstens dertig dagen van tevoren worden aangekondigd.

Dat is de in de wet vastgelegde periode voor het opzeggen van een energiecontract.

Bezwaar maken

Ben je dus klant van Eneco, Greenchoice of Essent dan kun je nu bezwaar maken tegen de tariefswijziging. Op Consuwijzer, een site van de ACM met tips voor consumenten, staat een voorbeeld van een klachtenbrief. Je kunt in de brief melden dat je niet akkoord gaan met de verhoging.

“Vraag je leverancier te bevestigen dat de tariefswijziging dertig dagen na de aankondiging ingaat”, adviseert een woordvoerder van de ACM. Daarmee zou een tariefsverhoging pas drie weken later kunnen ingaan en dat scheelt je in oktober geld.

Geen reactie? Dit kun je doen

Wat als een energiemaatschappij hier niet op reageert? Dan kun je naar de onafhankelijke Geschillencommissie stappen. Als je geen bezwaar maakt, gaat de verhoging gewoon in.

Het is even volhouden tot 1 januari met de hoge energierekening. Het kabinet kondigde namelijk een noodplan aan om de extreem hoge kosten te compenseren. Kijk wat dit prijsplafond voor jou betekent.

Bron: RTL Nieuws