Zó kun je het beste omgaan met bruiloftsgasten die niet komen opdagen

Doug en Dedra Simmons gaven elkaar een maand geleden in Jamaica het ja-woord. De twee hadden 180 mensen uitgenodigd voor hun trouwdag, waarvan acht uiteindelijk niet kwamen opdagen terwijl ze wél hadden toegezegd om te komen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, bood niemand hiervoor z’n excuses aan. “Toen we terugkwamen, zeiden ze niets”, zo vertelt het stel aan Insider. De twee waren zo teleurgesteld in hun vrienden, dat ze besloten om ze een koekje van eigen deeg te geven.

Nepfactuur

Het koppel knutselde een nepfactuur in elkaar voor de onkosten van de no-show voor 240 dollar (omgerekend ruim 200 euro) met een uitleg en plaatste deze op sociale media. Binnen no-time kregen ze honderden reacties van vreemden én de vrienden die niet waren komen opdagen boden alsnog hun excuses aan. Een aantal van hen wilde zelfs de kosten op de factuur betalen, maar dat hoefde niet van het stel. “Laat dit een les voor je zijn en doe zoiets voortaan niet meer bij anderen”, aldus het echtpaar.

Bron: Insider