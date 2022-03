In een interview met de Belgische site Het Laatste Nieuws zet ze deze punten op een rijtje. Wanneer je iemand in je leven hebt die aan onderstaande punten voldoet, dan is de kans groot dat hij of zij een narcist is.

Híer kun je een narcist aan herkennen

Hij of zij is eerst liefdevol, maar naarmate de relatie vordert minachtend

Hij of zij is charmant voor de buitenwereld

Hij of zij heeft een voortdurende behoefte aan bevestiging en bewondering

Hij of zij vertoont superieur en arrogant gedrag

Zijn/haar behoeften gaan altijd voor op de jouwe

Hij of zij heeft weinig of geen empathie

Gesprekken draaien altijd om hem/haar

Hij of zij is vaak afgunstig op het succes van anderen

Hij of zij houdt zich niet aan regels en afspraken, verwacht wel dat jij je eraan houdt

Hij of zij is een pathologische leugenaar en bedrieger

Hij of zij kan moeilijk alleen zijn

Hij of zij zuigt alle energie uit jou door zich onvoorspelbaar te gedragen

Hij of zij ervaart elke opmerking als persoonlijke kritiek

Hij of zij manipuleert je met woede-uitbarstingen zodat je terechte kritiek inslikt

Hij of zij geeft jou de schuld van alles wat fout loopt

Hij of zij heeft weinig of geen echte vrienden

Hij of zij ondermijnt je imago bij anderen, om je te isoleren van de buitenwereld

Hij of zij verraadt en manipuleert mensen

Echte communicatie is niet mogelijk: hij of zij vermijdt het gesprek of wordt boos

Hij of zij is een makkelijke prooi voor verslavingen

Wat te doen als hij of zij een narcist is?

Als bovenstaande punten erg herkenbaar voor je zijn, is het belangrijk om je te realiseren dat iemand die narcistisch is, niet kan veranderen. Het is daarom beter om afstand te nemen van deze persoon, voordat je er zelf volledig aan onderdoor gaat.

Bron: HLN