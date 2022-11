Zo laat je je kunstkerstboom er voller uitzien

Liever geen kerstboom? Er zijn hele leuke alternatieven.

1. Geef ieder takje aandacht

Als het tijd is om de kerstboom op te bergen, heb je daar meestal niet zo’n zin meer in. Hup, snel in de doos en klaar. Als je ’m er na een jaar weer uithaalt, komt de boom vrij verfomfaaid tevoorschijn. Neem dan dus echt even de tijd om iedere tak weer in model te brengen. Dat loont, want je boom ziet er direct een stuk beter en voller uit.

2. Fris de kleur op

Zitten er roestplekken op de boom of zijn er plekjes kaal? Met een bus spuitverf fris je de boom weer lekker op.

3. Laat het sneeuwen

Als tip 2 niet helpt, kun je ook voor nepsneeuw kiezen. Koop een spuitbus, spray op de kale plekken et voilà: de kerstboom lijkt een stuk voller.

4. Kerstslingers maken de boom

Een andere manier om de kale plekken op de boom te kunnen maskeren, zijn kerstslingers. Wikkel ze om de stam van de boom, zo kan hij nog een jaartje mee.

5. Kraalsnoeren

Kraalsnoeren zijn perfect om de boom voller te laten lijken. De truc is om diepte te creëren door de slingers diep in de boom te stoppen en af en toe naar voren te laten komen.

6. Alle ballen verzamelen

Hierbij geldt: the more, the merrier. Hang de ballen op verschillende hoogtes in de boom. Vooral ook wat meer naar de stam toe. Hoe meer er gebeurt in de boom, hoe voller deze lijkt.

7. Mix it up

Over de ballen gesproken: varieer! Glitterende, glanzende en matte kerstballen; ze reflecteren het licht allemaal op een andere manier, waardoor de de boom optisch voller lijkt.

8. Ornamenten: the bigger the better

Mag de boom wel een beetje opvallen? Dan werken hele grote kerstballen en ornamenten goed. Zo maskeer je de kale plekken en leid je daar de aandacht van af. Win-win!

9. Bijzondere kerstverlichting

Naast gewone lampjes, kun je ervoor kiezen om er een speciaal exemplaar in te hangen. Een lichtsnoer met sterren, peperkoekmannetjes of wat dacht je van deze variant met dennenappels?

Nog een bonustip: verberg altijd die lelijke voet. Het geheel oogt stijlvoller als je deze bedekt met een rieten mand, een kleed of een aantal ingepakte (lege) dozen. Dat staat ook meteen veel gezelliger.



Bron: Libelle