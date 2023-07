Zó lang duurt de perfecte kus volgens mannen én vrouwen

Daar werd namelijk gedegen onderzoek naar gedaan, onder een groep van 3.000 vrijgezelle mannen en vrouwen.

Best lang

Er werd hen gevraagd hoe lang een kus op de mond – met tong! – zou moeten duren. Het antwoord? 10 seconden. Maar let op: voor zo maar een zoen met gesloten mond vinden de vrijgezellen dat aan de lange kant. En 10 seconden is voor een echte zoenpartij natuurlijk weer veel te kort.

Slechte eerste kus

In dezelfde enquête werd de singles gevraagd waar zij, op hun mond na, het liefst gekust worden. 64 % van de vrouwen en 74 % van de mannen gaven aan hun nek een fijn plekje te vinden voor een zoen. Ook gaf 70 % van de zoeners aan dat een slechte eerste kus geen afknapper hoeft te zijn.

Met je ogen dicht

Maar eh... je ogen openhouden tijdens het zoenen? Dat is raar toch? Toch gaf maar bijna de helft - 53 % - van de mannen aan hun ogen te sluiten tijdens het kussen, tegenover 75 % van de vrouwen.

En wie kust er het beste?

Dat is natuurlijk de vraag die we allemaal wel willen weten. Volgens de astrologie kussen deze sterrenbeelden het lekkerst. En nu snel kijken of je ertussen zit!

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock