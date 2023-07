Zó lang duurt het voordat we weer mogen stemmen

Dat nieuwe verkiezingen na een gevallen kabinet zo lang op zich laten wachten, heeft een aantal redenen. Ten eerste moet de Tweede Kamer worden ontbonden. Er kan enige tijd zitten tussen de val van het kabinet en de ondertekening van het ontbindingsbesluit. Dit kan tot 40 dagen duren.

Termijnen kieswet

Is de ontbinding ondertekend, dan worden de termijnen van de Kieswet aangehouden. Die termijnen zijn onder andere bedoeld om de voorbereidingen op de verkiezingen zo adequaat en soepel mogelijk te laten verlopen. Zo moet er voor nieuwe partijen de mogelijkheid zijn een partijnaam te registeren en een kandidatenlijst in te dienen. Kiezers in het buitenland krijgen in deze periode de gelegenheid om zich te kunnen registeren en tijdig een stempas te ontvangen. Ook met het werk van gemeenten, leveranciers en de Kiesraad wordt rekening gehouden.

De wettelijke termijn tussen het ontbindingsbesluit en de verkiezingen is 90 dagen, maar hier moeten vakanties nog bij worden opgeteld. Daarmee komt de Kiesraad, inclusief zomer- en herfstvakantie, dit jaar uit op verkiezingen in het midden van november. Maar het blijft gaan om een schatting.

Hoe dan verder?

Belangrijker nog dan wanneer de verkiezingen plaatsvinden, is wanneer er een nieuw kabinet wordt gekozen. Nadat de stemmen zijn geteld, duurt het gemiddeld zo’n honderd dagen voor er een nieuwe coalitie is gevormd. De snelste formatie, die van kabinet-Drees I in 1948, duurde 31 dagen. Het record komt van het zojuist gevallen kabinet-Rutte IV, dat twee jaar geleden maar liefst 299 dagen nodig had om tot stand te komen. Hoe lang de formatie van een kabinet duurt, hangt af van de verkiezingsuitslag, het proces van coalitievorming en interne partijprocessen.

Bron: Parlement.com, Kiesraad.nl