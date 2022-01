Heb jij niet een vaatwasser die automatisch op een kiertje blijft staan als het programma is afgelopen? Dan kun je het het beste op de volgende manier aanpakken: niet meteen na de piep leegruimen, maar ook niet te lang wachten.

Waterdamp

Wie namelijk meteen bij het piepje enthousiast de vaatwasser openmaakt, riskeert daarbij waterschade aan andere meubels in de keuken. Vaak ontsnapt er hete waterdamp uit de machine. Die waterdamp kan schade veroorzaken als het keer op keer in contact komt met bijvoorbeeld houten bovenkastjes. Door het vocht kan dat hout gaan uitzetten.

Condens

Dicht laten tot de borden zijn afgekoeld dan maar? Ook dat liever niet: op die manier blijft de waterdamp juist weer te lang in de machine, waardoor het afkoelt naar condens. Dat kan dan vervolgens druppelen op je mooie servies en water- of kalkvlekken achterlaten.

Twintig minuten

Dus wat is dan de meest handige aanpak? Volgens verschillende fabrikanten van vaatwassers kun je het beste 20 minuten wachten met het openen en leegruimen van je machine. Want binnen die tijd is de waterdamp dusdanig afgekoeld dat het niet meer zo hard opstijgt tegen de meubels aan, maar nog niet zó ver afgekoeld dat het weer als druppels neerslaat op je schone vaat, legt Duitse lifestylesite Bildderfrau uit. Lifehack!

Eerst boven, dan onder

Wist je trouwens dat je ook beter eerst de onderste helft van de vaatwasser leeg kan ruimen, voordat je verder gaat met de bovenste lade? Als je eerst het onderste deel leeg maakt, kan daarna het bovenste deel daar niet meer op druppelen bij het uitpakken.

