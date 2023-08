Zó laten energiebedrijven je meer betalen als je zonnepanelen hebt

Energiebedrijven zijn niet meer zo happig op zonnestroom, omdat het ze niet meer genoeg oplevert. Daarom verzinnen ze allerlei trucs om zonnepanelenbezitters meer te laten betalen, aldus het AD.

Weinig winst

In de zomermaanden is er een overvloed aan zonnestroom, waardoor deze amper iets waard is. In de winter moeten energiebedrijven de elektriciteit juist tegen hoge kosten kopen of produceren. Heb je zonnepanelen, dan mag je de stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet verrekenen met je verbruikte stroom. Als je op jaarbasis meer stroom opwekt dan verbruikt, verdient de energieleverancier daar nauwelijks nog iets aan.

Energieleverancier Vandebron kreeg vorige week kritiek omdat de vaste leveringskosten met gemiddeld 10 tot 20 euro per maand werden verhoogd voor zonnepanelenbezitters. Het kost geld om die zonnestroom te verwerken en daaraan betalen ook mensen zonder zonnepanelen mee, en dat is niet eerlijk voor mensen zonder zonnepanelen, was het argument. Nu blijkt dat zonnepanelenbezitters op nog meer manieren worden benadeeld. Op deze manieren laten energieleveranciers je meer te laten betalen of te ontmoedigen als je zonnepanelen hebt:

1. Verhoogde leveringskosten

Energiebedrijven verhogen hun leveringskosten zonder dat te melden aan hun klanten. Coolblue Energie deed dat bijvoorbeeld door ineens vijf euro meer per maand te rekenen.

2. Voorkomen dat je klant wordt

Ook proberen energieleveranciers klanten te weren, waarschijnlijk omdat ze klaar zijn met de hoge kosten. Geert Wirken van vergelijkingssite Keuze.nl laat aan het AD weten dat aanbieders niet verschijnen in het prijsoverzicht als je aanvinkt dat je zonnepanelen hebt. “Ze willen je dan niet als klant”, zegt hij. Ook kunnen leveringskosten en de prijzen voor het leveren van gas is opeens hoger zijn.

3. Variabele contracten verhogen

Daarnaast kunnen variabele contracten ineens duurder worden als je zonnepanelen hebt, terwijl je dan juist mínder energie koopt, aldus de krant. Wirken raadt daarom aan om een contract voor langere tijd te nemen als je zonnepanelen hebt, zodat de vaste kosten niet kunnen wijzigen.

4. Geen cashback geven

Sommige energieleveranciers, zoals Innova Energie, Mega en Budget Energie, geven een korting op je eindafrekening als je geen zonnepanelen hebt. Bij hen valt die zogenaamde ‘cashback’ namelijk weg als je zonnepanelen bezit, ontdekte Keuze.nl.

Bron: AD