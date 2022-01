In een interview met De Morgen vertelt modeontwerper Edouard Vermeulen van Natan over zijn werk voor verschillende Europese royals. Koningin Máxima is een van zijn grootste fans en kiest zeer regelmatig voor zijn ontwerpen. Dat deed ze al voor haar verloving met Willem-Alexander.

Lang geleden

Vermeulen vertelt: “We kennen elkaar al lang. Máxima woonde vóór haar verloving in Brussel, waar ze stage liep bij een bank. Op een opening van een tentoonstelling liep ik haar tegen het lijf. Ik zag dat ze een jurkje van mij droeg. We raakten met elkaar in gesprek, en zes maanden later bleek ze zich met Willem-Alexander te hebben verloofd.”

Vriendschap met de Oranjes

Koningin Máxima komt inmiddels al meer dan twintig jaar over de vloer bij de couturier. “Al 42 collecties! We vieren weleens een verjaardag samen. Ik ben bij haar familie op vakantie in Griekenland geweest. Koningin Beatrix heeft hier pasbeurten bijgewoond. Ik mag zeggen dat er een hechte vriendschap met de Oranjes is ontstaan.”

Solo shoppen

Ook weet hij te onthullen dat Máxima graag in haar eentje in Brussel komt shoppen, waar ze dan ook zelf naartoe rijdt. “Daar hield ze wel van, zonder chauffeur of bodyguard naar Brussel komen, helemaal incognito. Zo onderhield ze haar rijvaardigheid, zei ze. ‘En ik kan luisteren naar de muziek die ik wil en telefoneren met wie ik wil.’”

Bron: Demorgen.be