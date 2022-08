Zó leg jij je zomervakantie op een leuke en creatieve manier vast

Libelle samen met Kruidvat

Misschien herken je het wel: je maakt prachtige foto's tijdens de vakantie en neemt je voor om hier bij thuiskomst een mooi fotoboek van te maken. Maar zodra je terug bent, haalt het leven je in en wordt dit uitgesteld tot het er niet meer van komt. Zonde! Want het is echt de moeite waard om dit te doen. En dankzij alle online services is een fotoboek maken nu makkelijker dan ooit. Met deze handige en creatieve tips leg jij je vakantieherinneringen voor altijd vast.

Variëren kan je leren

Een leuk fotoboek begint met het maken van mooie plaatjes. Dat kan met een professionele camera, maar ook met je telefoon. Door te variëren in je foto's wordt het boek extra speels. Wissel bijvoorbeeld af tussen overzichtsfoto's en detailfoto's, en probeer verschillende hoeken en standen uit. Ook kan je met licht en schaduw spelen. Zo krijgen je foto's een zachte, warme gloed tijdens het gouden uur: de periode vlak na zonsopgang of vlak voor zonsondergang.

Tip: bij thuiskomst wil je niet tot de ontdekking komen dat je foto's onscherp zijn. Maak je je foto's met een telefoon? Houd deze dan horizontaal vast, met beide handen. Zo heb je meer grip en voorkom je ongewenste bewegingen.

Zo deel je het in

Als je camerarol eenmaal vol zit met leuke kiekjes, is het best lastig waar je moet beginnen. Het is handig om eerst na te denken over de indeling van het boek. Wil je de foto's op chronologische volgorde, of vind je het leuk om alles door elkaar te husselen? Je kan de beelden ook per categorie indelen. Doe bijvoorbeeld alle foto's gemaakt op dezelfde locatie bij elkaar, of deel het boek in op thema's als stranden of dagjes weg. Als je de indeling weet, wordt het selecteren van de foto's makkelijker.

Beelden delen via WhatsApp

Tegenwoordig kan je ook met je mobiel supermooie foto's maken. Maar als je deze via WhatsApp verstuurt, gaat de kwaliteit achteruit. Dat valt in het klein niet zo op, maar in een fotoboek wel. En dat is zonde natuurlijk. Wil je toch WhatsApp gebruiken om beelden te versturen? Daar is een makkelijke oplossing voor: zet je foto's eerst in je bestanden op je mobiel en deel de bestanden dan via WhatsApp, de kwaliteit blijft dan hetzelfde. Je kan de beelden ook delen via de mail, WeTransfer, clouddiensten of AirDrop (voor Apple-gebruikers).

De keuze is reuze

Vroeger moesten we het knip- en plakwerk nog voor eigen rekening nemen, maar tegenwoordig kan dit ook digitaal. Met de gratis ontwerpsoftware van Kruidvat stel je je eigen fotoboek samen. Zo kan je kiezen uit een groot aanbod aan kaders, lettertypes en stickers, en bewerk je de foto’s met gemak. Door een landkaart van je bestemming toe te voegen, kom je weer helemaal in vakantiesferen. Wil je het fotoboek liever op een telefoon of tablet maken? Download dan de Kruidvat Foto App of gebruik het online programma.

Tip: maak tijdens je vakantie panoramafoto's van landschappen en skylines. Deze brede foto's kan je met bijna elke telefoon wel maken. Het papier van de Kruidvat-fotoboeken is platliggend, waardoor er geen vouw tussen de bladzijden in te zien is en een panoramafoto nog beter tot zijn recht komt.

Weet je nog...

Een foto zegt meer dan duizend woorden, maar na een vakantie vol indrukken en ervaringen is het niet zo gek als je weer wat dingen vergeet. Terwijl de kleine dingen juist zo leuk zijn om te onthouden: die lieve, oude mevrouw die helemaal losging op de dansvloer, of die keer dat jullie de slappe lach kregen op het terras. Door tekstjes bij de foto's te schrijven, kan je al die bijzondere momenten ook over jaren nog terughalen. Ook leuk voor de (klein)kinderen om later terug te lezen.

Spice it up

Maak je fotoboek nog leuker door stickers en illustraties toe te voegen, zoals een vlaggetje van het land van bestemming of een praatballon met grappig tekstje. Het is ook leuk om een beetje te spelen met de beelden: zet sommige foto's bijvoorbeeld een beetje schuin, of doe er een decoratief kadertje of randje omheen.

Appeltje-eitje

Kom je er niet aan toe om zelf een fotoboek te maken? Daar is een handige oplossing voor. Met de fotoboek-assistent van Kruidvat wordt het boek automatisch voor je opgemaakt! Je hoeft de foto’s alleen maar te uploaden, en klaar is Kees. Wil je nog iets aanpassen, of tekstjes en stickers toevoegen? Dan kan dat. De tool is beschikbaar in de ontwerpsoftware en in de Kruidvat Foto App.

Met de fotoservice van Kruidvat zet je makkelijk en snel een fotoboek in elkaar.

