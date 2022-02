Wie wist dat het zó makkelijk zou zijn om kip of varkensvlees te ‘pullen’?

Handige hack voor pulled chicken en pulled pork

Waar je normaal gesproken een paar vorken uit de keukenla haalt om aan het werk te gaan, kun je pulled chicken en pulled pork ook maken door de keukenmixer erbij te pakken. In de video hieronder zie je precies hoe het werkt.

Zo werkt het

Hogere wiskunde is het niet om de lekkerste pulled chicken of pulled pork ooit te maken. En één ding is zeker: waarschijnlijk is dit ook nog eens de snelste methode die je hebt geprobeerd. Ideaal als je binnenkort bijvoorbeeld deze lekkere taco’s met pulled chicken en Mexicaanse tomatensalsa op het menu hebt staan.

Men neme:

Het gegaarde vlees dat je wil ‘pullen’ Een kom En je handmixer

Het vlees dat je uit elkaar wil trekken, plaats je in een diepe kom. Stop de stekker van je mixer in het stopcontact en mixen maar. De gardes laat je het zware werk doen. Als je de mixer aan zet en de gardes op het vlees richt, valt het vanzelf uit elkaar. Zeker als het goed is gegaard.