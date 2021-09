Zó maak je de tuin egelproof (en ontvang een gratis actiepakket voor de (klein)kinderen)

Libelle samen met OERRR het jeugdprogramma van Natuurmonumenten

Egels hebben steeds minder plek om te wonen en te leven. In de afgelopen tien jaar is de helft van alle egels verdwenen. En als het zo doorgaat, zijn er straks helemaal geen egels meer. Gelukkig kun je de egel al met een paar simpele maatregelen helpen, bijvoorbeeld door de tuin egelproof te maken.

Drukke straten oversteken

Egels vinden begroeide tuinen namelijk een fijn thuis. Al is het voor hen niet altijd even makkelijk om hier te komen. Boswachter Ruben werkt bij Natuurmonumenten en legt uit: “Vaak bestaat het leefgebied van egels uit meerdere tuinen of aangrenzende parkjes. Om daar te komen moet de egel aan de wandel. In ons dichtbevolkte landje moet je dan al snel een drukke straat met verkeer oversteken. En hier gaat het vaak mis.”

Boswachter Ruben.

Goed voor de moestuin

De drukke straten zijn echter niet het grootste probleem. Boswachter Ruben: “Op veel plekken is er geen geschikt gebied meer voor egels. Het egelvriendelijk inrichten van je tuin in combinatie met het verbinden van omliggende goed ingerichte tuinen zal de egel uiteindelijk het meeste helpen.” Bovendien red je hier ook je moestuin mee, want egels eten wel 40 slakken per nacht! Zo houden ze je moestuin veilig.



Zo maak je de tuin egelproof

Met deze simpele tips kun je de egel al een handje helpen:

Maak een rommelig hoekje in de tuin, bijvoorbeeld met takken en bladeren. Dit is voor egels de perfecte plek om te schuilen en te slapen. En zo’n rommelhoekje trekt ook allerlei insecten aan, die vormen dan weer een lekker hapje voor de egels.

Bouw een egelhuisje, of koop er één in de winkel of online. In zo’n huisje zijn ze tijdens hun winterslaap goed beschermd tegen wind en kou. In zo’n huisje zijn ze tijdens hun winterslaap goed beschermd tegen wind en kou. Tip: zó maak je het zelf.

Maak een egelsnelweg door een gat in de schutting te zagen. En ook in de schutting van de buren. En van de buren van de buren. Van de hele buurt!

Zet een bakje met katten- of hondenvoer in de tuin (nat of droog). In de zomer en herfst moeten egels extra veel eten, zodat ze de winterslaap goed doorkomen. Let op dat je het eten neerzet op een plek waar katten en honden niet kunnen komen, bijvoorbeeld onder een kistje of in een egelhuisje.

Leg een moestuintje aan. Je helpt de egel ook aan eten door een moestuin aan te leggen. Een moestuin trekt namelijk slakken aan, en die eten egels maar al te graag.

Zet een schaaltje met water in de tuin. Let erop dat het schaaltje een lage rand heeft, zodat de egel er makkelijk bij kan. En geef een egel nooit melk! Daar krijgen ze namelijk diarree van.

Bestel het gratis strijdpakket

OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten en inspireert om op avontuur te gaan in de natuur. Zij roept alle kinderen in Nederland op om te strijden voor de egel, en geeft daarom gratis strijdpakketten weg. In dit pakket ontvang je een egelpoortje voor de schutting, stoere tattoos en allerlei informatie over wat jij kunt doen voor de egel. Vraag nu het gratis strijdpakket aan en kom samen in actie!