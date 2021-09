Zó mooi is Overijssel vanaf het water (en win een compleet verzorgd weekendje weg)

Libelle samen met Visit Oost

Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel biedt een labyrint van plassen, meren, slootjes, mysterieus ogende moerasbossen, uitgestrekte rietpercelen en kleine hoekjes hooiland. Wedden dat je je even in het buitenland waant als je hier gaat varen of kajakken? Grote kans dat je onderweg een bever spot, of andere bijzondere dier- en plantsoorten ontdekt terwijl je lekker actief in de natuur bent.

Wonderlijke waterdorpen

En er is meer moois te zien vanaf het water. Nationaal Park Weerribben-Wieden zegt je misschien niet zoveel, maar bij Giethoorn gaat er ongetwijfeld een belletje rinkelen. Dit populaire waterdorp wordt vanuit de hele wereld bezocht. Tijdens de weekenden en feestdagen zorgt dat voor gezellige reuring, maar op andere dagen en buiten het hoogseizoen valt dat reuze mee.

Fluisterbootje

Vanaf Giethoorn vaar je met een fluisterbootje in een mum van tijd naar het meer Bovenwijde, voor prachtige vergezichten. Dit stukje Nederland is het grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa en ook weer on-Nederlands mooi. Zeker in het vroege najaar ademt Weerribben-Wieden weer een heel eigen, mystieke atmosfeer.

Een van de mooiste manieren om dit deel van Overijssel te ontdekken is vanaf het water. Of bezoek landgoed De Eese, waar je prachtig kunt wandelen of een rondleiding kunt volgen.

WIN: weekendje weg voor 2 personen

En goed nieuws: we mogen een compleet verzorgd weekendje weg voor twee personen t.w.v. € 329,85 weggeven. Je verblijft in een uniek tiny veenhuisje bij Recreatiecentrum De Kluft in Ossenzijl. Tijdens het weekend slaap je twee nachten in dit bijzondere huisje direct aan het water, met prachtig uitzicht over het meer. Je krijgt een routekaart die je naar de mooiste verborgen plekken in Nationaal Park Weerribben-Wieden leidt: de ene dag per fiets, de andere dag per fluisterboot (met goedgevulde picknickmand!). Vul hier snel het winformulier in om kans te maken.

Veenhuisje bij Recreatiecentrum De Kluft in Ossenzijl

Meer bijzondere slaapplekken

Niet gewonnen of kun je simpelweg niet wachten om Overijssel te gaan verkennen? Blijf dan zeker een nachtje slapen om volop van al het moois te kunnen genieten. Wat dacht je bijvoorbeeld van avontuurlijk kanokamperen? Dat kan door van de ene naar de andere B&B te varen en daar aan het water te overnachten. Hier lees je alles over de verschillende mogelijkheden. Liever slapen op een onvergetelijke plek als een klooster, wigwam, boomhut of yurt? Op deze slaapplekken heb je gegarandeerd een bijzondere overnachting. Ga je liever voor een klein maar érg fijn plekje? Dan zijn dit de 11 leukste tiny houses van Overijssel.