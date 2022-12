Zo neem je slim je vakantiedagen op in 2023 en ben je lange periodes vrij

Als je nu al een kijkje neemt op de kalender van 2023 kun je ontdekken dat het er behoorlijk gunstig uitziet als het gaat om plannen van je vakantiedagen. Als je een vast dienstverband hebt en veertig uur werkt, dan heb je (wettelijk) recht op twintig vakantiedagen. Maar de meeste werkgevers tellen daar nog minimaal vijf dagen bij op.

Door deze rondom verplichte vrije dagen te plannen, kun je langere vakanties voor jezelf creëren.

April

Zo plan je het handig: te beginnen in april. Eerste en Tweede Paasdag zijn op zondag 9 en maandag 10 april. Neem je 11 tot en met 14 april (vier vakantiedagen) vrij dan heb je met de weekenden meegeteld negen dagen achter elkaar vrij. Sommigen hebben ook op Goede Vrijdag (7 april) vrij en dan heb je tien hele vrije dagen achtereen.

Meivakantie

De meeste scholen hebben in 2023 meivakantie van 22 april tot en met 7 mei. Koningsdag (27 april) valt in 2023 in de eerste vrije week, op een donderdag. Als je de vier overige dagen in die werkweek vrij neemt en de hele week erna, dan zijn dat negen vakantiedagen en zestien aaneengesloten dagen vrij.

Hemelvaart en Pinksteren

Pak je zes vakantiedagen mee tussen Hemelvaartsdag (18 mei) en Pinksteren (28 en 29 mei) dan ben je zelfs twaalf dagen vrij.

Kerst en Nieuwjaarsdag

Kerstmis valt uiterst gunstig in 2023, namelijk op maandag en dinsdag. Neem dan de drie dagen daarna ook vrij en je hebt dan tot en met de maandag erop (1 januari 2024) vrij. Door slechts drie vakantiedagen op te nemen, heb je dus tien achtereenvolgende dagen vrij.

Pak je agenda er dus maar bij!

Bron: Travelhunter